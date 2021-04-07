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曾付1.07億和解金 「兒童YouTube」再遭調查

記者張聲肇／綜合報導
國會監督改革委員會經濟與消費者政策小組調查「兒童YouTube」網路上的節目，發現多數內容貧乏。(美聯社)
國會監督改革委員會經濟與消費者政策小組調查「兒童YouTube」網路上的節目，發現多數內容貧乏。(美聯社)

被指內容貧乏 只為廣告

國會監督改革委員會經濟與消費者政策小組調查網路「兒童YouTube」(YouTube Kids)上的節目，發現多數內容貧乏，只是為了提升廣告效力。

YouTube被指控未經家長同意，收集孩童資訊，儘管業主谷歌已於2019年同意支付1億700萬元和解，但國會仍在調查谷歌未善盡社會責任。

國會該小組6日致函YouTube執行長沃西基(Susan Wojcicki)，說YouTube沒盡到保護兒童不受不適合內容傷害的責任；小組召集人克瑞希那穆提（Raja Krishnamoorthi）說，YouTube只靠人工智能和內容製作者的自我約束，來決定哪些節目可以上傳到這個平台。

「兒童YouTube」上的節目，發現多數內容貧乏，只是為了提升廣告效力。」平台雖然經2019年和解後，稍有改進，仍繼續放廣告給小孩子看，尤有甚者，廣告專門針對小觀眾正在看的節目播放。

專家促增訂不當內容罰則

新冠疫情迫使在家上課的兒童更加依賴網路資源來學習，家長也更依賴網路幫忙「照顧」孩子，教育專家認為最好規定孩子「接觸螢幕」的時間，也要制定不當內容的罰則，同時建議家長注意網路視頻節目的品質。

國會議員認為，「兒童YouTube」上的節目，發現多數內容貧乏，只是為了提升廣告效力。」上面盡是些「內容了無生氣、消費主義、彷如荒原」的節目；小組在信函中說，「兒童YouTube」在播出節目前，未篩檢內容是否適合，倚賴節目製作人自律。

根據1998年制定的聯邦法律，網路平台收集兒童資訊須經家長同意；2019年被糾正後，谷歌答應和上傳節目的製作人合作，針對兒童的視頻內容要先標明，谷歌也會節制有關孩童資訊的收集。

但是國會議員指出，「兒童YouTube」仍繼續利用法律漏洞，播放針對兒童的廣告，雖然不是像一般YouTube，針對觀眾興趣播放，卻根據孩童正在看的節目，推薦觀眾看某些節目。

小組研究發現僅4%節目對發展中的孩童具「高教育價值」。

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