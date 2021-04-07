海軍醫務兵 射傷2兵遭擊斃

一名海軍醫務兵6日上午在馬里蘭州一座軍事設施開槍，擊傷兩名水兵後，逃往狄崔克堡軍事基地，遭維安部隊擊斃。圖為特警人員持槍在現場警戒。(美聯社)

警方及海軍官員表示，馬里蘭州 一名海軍醫務兵6日在菲德里克(Frederick)郡某軍事設施開槍，擊傷兩名水兵，然後想逃往鄰近的軍方基地，結果遭基地維安部隊擊斃；警方表示還在調查兇手行凶動機。

郡警局長蘭多(Jason Lando)表示，行凶的38歲醫務兵名叫渥德森貝特(Fantahun Girma Woldesenbet)，6日晨間在「河濱科技園區」(Riverside Tech Park)內的軍事設施，持步槍朝兩名水兵射擊，槍響之後，人們四散奔逃。

塔利准將(Michael J. Talley)指出，渥德森貝特駐地在狄崔克堡(Fort Detrick)，但住在城裡，開槍之後駕車開往軍方基地，但基地衛兵事先已獲通知，命令渥德森貝特把車停在路邊，等候搜查，但渥德森貝特立即加速闖入，行駛約半哩，才被基地的維安部隊在停車場擋住，渥德森貝特掏出武器，士兵便開槍將其擊斃。

塔利表示，兩名受傷水兵駐地也在狄崔克堡，受傷後由直升機送到醫院；警方表示，其中一人傷勢嚴重，但狀況還稱穩定，另一位雖也受重傷，但可望在7日出院。

一名海軍醫務兵6日上午在馬里蘭州一座軍事設施開槍，擊傷兩名水兵後，逃往狄崔克堡軍事基地，遭維安部隊擊斃。圖為當地警察把蒐集到的證物集中在一輛警用車旁。(美聯社)

塔利指出，檢方還在全力調查本起槍擊 案，包括為何嫌犯會折返基地，「其心理狀態如何誠無所悉，軍方肯定會找出案發因由。」

塔利表示，槍擊案發的軍事設施不歸其管轄，另拒絕更特定指出該設施，也不願描述設施為何設在科技園區。

狄崔克堡內有軍方首屈一指的國防生物實驗室，另有幾家民營的聯邦國防生物戰實驗室，在菲德里克郡占地約1300畝。

該軍事基地是當地經濟重要命脈，吸引科學及軍方人員與眷屬住在菲德里克市；市長歐康諾(Michael O'Connor)指出，幾家軍方承包商就設在德崔克堡左近，軍方有人在基地外與承包官方業務的民間機構共事，此事很不尋常。