我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

2少女劫車害死Uber Eats司機 達認罪協議免入監

編譯柯立偉／綜合6日電

兩名分別為13歲及15歲的少女，被指控於3月23日下午於華府國民球場(Nationals Park)附近劫持一輛Uber Eats車，此次劫車造成司機死亡。兩名嫌犯面臨謀殺和劫車控罪，但已與檢察官在5日達成認罪協議，至遲在年滿21歲時就會被釋放，且不會被收容在監獄。

據現場目擊者錄下的影片，事發時66歲巴基斯坦裔司機安華(Mohammad Anwar)正在派送餐點，兩名少女持電擊槍闖入他駕駛的本田(Hodna)轎車意圖劫車，安華則攀附在駕駛座開著的車門上，試圖奪回車子並把兩名少女趕出車外。現場目擊者稱，當時有曾聽到安華大吼：「小偷！這是我的車！」

此時兩名少女突然加速向前，而安華仍舊攀附在車門上。目擊者說，伴隨著安華的尖叫聲，汽車失控衝向對街人行道，把安華夾在汽車與人行道圍籬間，隨後強大衝擊力把安華彈到人行道上。現場民眾趕去救援時，兩名少女正從車輛殘骸中爬出，而安華已躺在人行道上，毫無意識。

當時行經現場的國民兵把少女從車內移出後將他們暫時留置，待警察到場後以現行犯逮捕。安華則被送往醫院急救，但由於彈射力量過大，導致頭部重傷及多處骨折，宣告不治。

上周兩名少女出庭應訊，承辦檢察官表示13歲的嫌犯依特區法律本不會被以成年人起訴，檢方目前也沒有將該名15歲嫌犯以成年人起訴的計畫。該案已達成認罪協議，包括被告可能會被送至少年收容所、居家軟禁或保釋，法官宣布下次庭期定在4月20日。

死者家屬表示，「安華是我們家族摯愛的丈夫、父親、祖父、叔叔，以及社區中隨時笑臉迎人的好朋友。沒有任何詞彙能描述我們的心情，驚訝、生氣、心痛、憤懣都不足以表達我們內心萬分之一的悲痛」。

汽車 警察 本田

上一則

FBI靠臉部、車牌辨識抓國會暴民 引隱私疑慮

延伸閱讀

大馬外長稱王毅「大哥」挨轟辱國格 中網刪文

大馬外長稱王毅「大哥」挨轟辱國格 中網刪文
逼未成年少女賣淫 德州26歲男判25年

逼未成年少女賣淫 德州26歲男判25年
淫魔艾普斯坦女友 罪狀再添一條 培養少女「性服務」

淫魔艾普斯坦女友 罪狀再添一條 培養少女「性服務」

英大學撙節裁員卻幫環保少女造像 學生工會轟虛榮

英大學撙節裁員卻幫環保少女造像 學生工會轟虛榮

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

2021-03-31 08:19
疾病管制暨預防中心主任芮斐德(Robert Redfield)。美聯社

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

2021-03-29 13:55
全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝