2少女劫車害死Uber Eats司機 達認罪協議免入監

兩名分別為13歲及15歲的少女，被指控於3月23日下午於華府國民球場(Nationals Park)附近劫持一輛Uber Eats車，此次劫車造成司機死亡。兩名嫌犯面臨謀殺和劫車控罪，但已與檢察官在5日達成認罪協議，至遲在年滿21歲時就會被釋放，且不會被收容在監獄。

據現場目擊者錄下的影片，事發時66歲巴基斯坦裔司機安華(Mohammad Anwar)正在派送餐點，兩名少女持電擊槍闖入他駕駛的本田 (Hodna)轎車意圖劫車，安華則攀附在駕駛座開著的車門上，試圖奪回車子並把兩名少女趕出車外。現場目擊者稱，當時有曾聽到安華大吼：「小偷！這是我的車！」

此時兩名少女突然加速向前，而安華仍舊攀附在車門上。目擊者說，伴隨著安華的尖叫聲，汽車 失控衝向對街人行道，把安華夾在汽車與人行道圍籬間，隨後強大衝擊力把安華彈到人行道上。現場民眾趕去救援時，兩名少女正從車輛殘骸中爬出，而安華已躺在人行道上，毫無意識。

當時行經現場的國民兵把少女從車內移出後將他們暫時留置，待警察 到場後以現行犯逮捕。安華則被送往醫院急救，但由於彈射力量過大，導致頭部重傷及多處骨折，宣告不治。

上周兩名少女出庭應訊，承辦檢察官表示13歲的嫌犯依特區法律本不會被以成年人起訴，檢方目前也沒有將該名15歲嫌犯以成年人起訴的計畫。該案已達成認罪協議，包括被告可能會被送至少年收容所、居家軟禁或保釋，法官宣布下次庭期定在4月20日。

死者家屬表示，「安華是我們家族摯愛的丈夫、父親、祖父、叔叔，以及社區中隨時笑臉迎人的好朋友。沒有任何詞彙能描述我們的心情，驚訝、生氣、心痛、憤懣都不足以表達我們內心萬分之一的悲痛」。