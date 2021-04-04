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去年兩棲登陸車沉沒9死 肇因人為失誤與機械故障

編譯林育正／綜合3日電
去年7月陸戰隊兩棲登陸車在南加州外海沉沒意外，造成九名軍人死亡。(美聯社)
去年7月陸戰隊兩棲登陸車在南加州外海沉沒意外，造成九名軍人死亡。(美聯社)

陸戰隊調查發現，去年7月在南加州造成九名軍人死亡的兩棲登陸車沉沒意外，肇因為一連串原可避免的人為操作失誤以及機械故障。

這起悲劇為數十年來陸戰隊傷亡最嚴重的訓練事故之一，被指向訓練不紮實、載具疏於保養與現場指揮官的誤判。其中三名指揮官遭勒令退伍，包括監督訓練的陸戰隊第15遠征軍指揮官。

報告指出訓練開始前，狀況就相當堪慮；登陸車不僅超過一年以上未使用，該排士兵也是在出發前一刻才完成載具檢修。去年6月30日，登陸車載有16名官兵，不料下水後卻漏水。一人向指揮官回報後，卻只得到「謝謝讓我知道」的回答，並未依照程序卸下裝備準備棄車逃生。

登陸車有多處漏水，發電機與排水系統也故障；當水淹到戰靴上時，指揮官仍未下達撤離命令，駕駛在車頂揮舞求救旗，卻長達20分鐘未被發現。若求救旗被發現，官兵有望提早獲救，然而當時附近也沒有救生艇。

當水位持續升高，只曾受過陸路訓練的官兵仍在車內，且未被告知卸下鋼盔、武器和其他裝備以利逃生。身上的救生衣不僅妨礙脫去裝備，更因為重量緣故，無法發揮作用。而且，其中至少有兩名官兵未完成游泳認證。

據悉，艙內緊急照明未如預期亮起，艙門也沒有標示，讓官兵只能拿起手機當作光源；隨後艙門難以開啟，浪費了寶貴時間。開啟後海浪襲來使官兵站不穩，海水也湧進艙內加速下沉，45分鐘內登陸車徹底沉沒。

最後七名陸戰隊員在一旁發現異狀的登陸車協助下獲救，一員逃生後身亡，七名陸戰隊員和一名海軍醫護兵與登陸車沉入385呎深海底，遺體隨後被發現。

陸戰隊要求積極處理登陸車問題，確信若在妥善維護與操作下將能保持安全。報告指出事件後，軍方針對訓練提出一連串改革，包括操演時必須有救生艇在一旁待命。

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