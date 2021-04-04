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2019年猶他大巴車禍4華人死亡 經查引擎曾出問題

編譯周芳苑／綜合3日電
2019年在猶他國家公園附近發生一輛遊覽巴士失控撞毀的車禍，導致四名中國遊客死亡。(美聯社)
2019年在猶他國家公園附近發生一輛遊覽巴士失控撞毀的車禍，導致四名中國遊客死亡。(美聯社)

2019年一輛遊覽巴士在猶他國家公園附近失控撞毀，導致四名中國遊客死亡的車禍調查報告日前出爐，根據當局公布的最新調查資料，該巴士在車禍當天稍早曾出現引擎無法發動的問題。

2019年9月20日出事當天，巴士司機從加油站打視訊電話給老闆，老闆要他爬到車下，好好對發動機敲打兩下；根據國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)最新文件，這方法奏效，車子發動了。

不久後，司機試圖在靠近布萊斯峽谷國家公園(Bryce Canyon National Park)的公路失控，從道路翻出撞到護欄，車頂砸碎、乘客被拋出車外；30名乘客全部受傷，其中17人重傷、9人輕傷。

最新報告未提供可能的撞車原因，也未說明引擎發動問題與撞車有何關聯；國家運輸安全委員會在網上公布數十份文件，引擎問題被列在其中一份文件。

這輛2017年份巴士由南加服務華人的旅遊公司經營，看似做過最新檢查和維護。事故前九天，司機開始在該公司工作，之前在另一公司駕駛類似車輛達兩年半。

司機說，出事路段感覺與幾個月前行經那裡時截然不同，路很滑，但報告說，該地區在事發前24小時未下雨也未下雪。

司機將車子失控歸因於感覺上剛鋪好的道路；司機透過華語翻譯說，「我常開車到那裡，那是第七次經過，我研判路是新鋪好的…即使不轉動方向盤，也感覺汽車失控，路很滑。」

毒理學報告顯示，司機未測出毒品或酒精，駕駛許可證有效，也在速限內行駛。

該文件指稱，司機未能保持行駛在車道上。

出事巴士載著中國的老年人進行七天遊覽。接受調查的乘客記得事發當天看到司機試圖解決問題，有些人因此覺得大巴狀況不佳。

2019年在猶他國家公園附近發生一輛遊覽巴士失控撞毀的車禍，導致四名中國遊客死亡...
2019年在猶他國家公園附近發生一輛遊覽巴士失控撞毀的車禍，導致四名中國遊客死亡。(美聯社)

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