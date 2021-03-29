佛洛伊德案開審 陪審團多元：9白人 6其他族裔

白人警察沙文(右)上周在律師陪同下出庭。(美聯社)

去年5月明尼波利斯市非裔佛洛伊德 (George Floyd)之死案，訂於29日展開開審陳述，由旁觀者錄下的影片可能成為審判重點，影片顯示佛洛伊德遭白人警察 沙文(Derek Chauvin)以膝壓頸近九分鐘；但辯護方可能稱佛洛伊德是因拒捕時攝取的藥物和本身的健康狀況而亡，包含高血壓 和心臟疾病。關於這場審判，有以下幾項重點。

涉案警察

45歲的沙文被控二級謀殺罪、三級謀殺和過失殺人罪；沙文在明尼亞波利斯警局服務19年；其他三位相關警員為萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)、邵都(Tou Thao)，三人皆被控幫助和教唆以及二級謀殺罪，他們預計一同受審。

訴訟

明尼蘇達州檢察長艾里森(Keith Ellison)的團隊將主導訴訟，艾里森史無前例地從亨內平縣檢察官辦公室手中接管此案，在2019年非裔警察努爾(Mohamed Noor)槍殺一名澳洲白人女子案中，亨內平縣檢察官辦公室判定努爾的三級殺人和二級過失殺人罪，州高等法院最近同意受理努爾三級謀殺罪的上訴，此案可能對沙文一案造成影響。

佛洛伊德驗屍

亨內平縣驗屍官負責驗屍，認定佛洛伊德死因為「心肺停止使執法人員壓制、抑制和壓迫頸部的情況更複雜」，死亡方式列為他殺，其他重要原因還有動脈硬化、高血壓性心臟病、芬太尼中毒、近期使用甲基苯丙胺。

佛洛伊德的家人另外聘請私人醫師解剖檢驗，死因列為機械性窒息，死亡方式為他殺。

陪審團成員

陪審團成員共15位，其中有九位白人成員，六人為非裔及其他族裔；若法院遵循標準慣例，最後三位被選到的將作為預備陪審員，12名陪審員將平均分配白人成員與有色族裔成員的人數。

陪審團成員選出後，佛洛伊德家庭的律師克倫普(Ben Crump)發表一項聲明，強調佛洛伊德一案中，種族的兩極分化議題，對於陪審團的成員組成則不予置評，他說：「這個案子並不困難…如果喬治佛洛伊德是白人的話，那麼事實就會是毫無爭議的，正義會迅速伸張，我們期望喬治也能有相同的待遇。」