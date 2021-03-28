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維吉尼亞海灘市兩槍案2死8傷 費城也槍響 酒吧外7傷

編譯盧炯燊／綜合27日電
維吉尼亞海灘市26日晚發生槍擊事件造成二死八傷後，直到27日下午，警方仍封鎖現場進行調查。(美聯社)
維吉尼亞海灘市26日晚發生槍擊事件造成二死八傷後，直到27日下午，警方仍封鎖現場進行調查。(美聯社)

美東地區旅遊熱點維吉尼亞州的維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)及賓州的費城26日晚上連續發生槍擊事件，造成至少兩人喪生、15人受傷。

維吉尼亞海灘市先後發生兩起槍案，造成二死八人受傷；初步調查顯示，槍擊案與兩幫人衝突有關，未涉及恐襲；至27日晚間，警方已逮捕了三人。

維吉尼亞海灘市警察局長紐迪加特(Paul Neudigate)表示，警方在26日晚上11時20分接到有兩幫人發生衝突，並有人開槍導致多人受傷的報案；警方派員到場調查期間，據悉曾與多人發生肢體衝突，一名警察更遭人開車撞倒，幸好沒嚴重受傷。

在處理過程中，警方開槍擊斃一名男子，死者其後證實是25歲林奇(Donovon Lynch)。

八名傷者分別送到市內四家醫院救治，其中一名傷勢較輕的敷治後已經出院。

紐迪加特表示，到27日凌晨1時半左右，現場情況已經給控制穩定下來，警方也拘留多人，調查他們是否涉及衝突及槍擊事件；他說，目前調查方向是雙方衝突起因。

他又透露，涉案擊斃林奇的警察及有關的槍擊案仍在深入調查，在調查完成前，該名警察會擔任內部行政職務。消息指這名警察入職已有五年。

除了這宗槍擊案外，當晚其他地點也發生開槍事件，一名女子死亡，不過紐迪加特強調兩起案件並無關連，此案同樣在調查中。

紐迪加特表示，這天晚上維吉尼亞海灘是度過非常混亂的一晚，因為涉及不同的犯罪現場，使警方疲於奔命。至27日，警方仍然封鎖現場數條街道調查。

至於費城的槍擊案在26日晚上8時左右發生，在北費城的一間酒吧外，事件中有七人受傷，其中三人情況危殆，其餘傷勢穩定。

警方相信事件是有人在酒吧內發生爭執而起，一名男子已遭拘留。

維吉尼亞海灘市26日晚發生槍擊事件造成二死八傷後，直到27日下午，警方仍在現場調...
維吉尼亞海灘市26日晚發生槍擊事件造成二死八傷後，直到27日下午，警方仍在現場調查，要求車輛改道。(美聯社)

槍擊 維吉尼亞州 警察

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