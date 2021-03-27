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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

474人盜領紓困金遭起訴 扣押5.8億元

記者張聲肇／綜合報導
司法部一年來已起訴474人，這些嫌犯利用不同的犯罪詐欺手法，盜取5億6900多萬元紓困金，包括為小企業紓困的「薪資保護計畫」。(農業信貸管理局照片)
司法部一年來已起訴474人，這些嫌犯利用不同的犯罪詐欺手法，盜取5億6900多萬元紓困金，包括為小企業紓困的「薪資保護計畫」。(農業信貸管理局照片)

新冠病疫紓困金被盜領時有所聞，司法部這一年來已起訴474人，這些嫌犯利用不同的犯罪詐欺手法，盜取納稅人5億6900多萬元，政府在調查起訴過程中，扣押了5億8000多萬元。

司法部官員26日表示，用意在於「紓困」的補助金，很容易流為騙子詐取的目標；例如，司法部刑事組詐欺小組已起訴了至少120人，罪名是詐領「薪資保護計畫」由小型企業管理署主辦的紓困貸款，這種貸款因為乏人監督，容易被「巧取」走。

官員說，更大規模的詐騙出現在小企業紓困款申辦過程中，特勤局探員和科羅拉多州聯邦檢察官辦公室已經由行政程序扣押了疑似被盜領的5億8000萬元，這些錢還不是刑事起訴案所涉及的公帑。

司法部也發現，有些企業主浮報員工薪資，溢領「薪資保護計畫」提供的紓困貸款，也有「詐騙慣犯」趁機登記已經歇業的公司，或買下沒有實際業務的空殼公司，然後申請巨額貸款。

例如，德州有個男子用15家假企業的名字，申請2480萬元貸款，申請書上所列的員工及薪資，根本就是憑空捏造；這名男子已經認罪。

官員說，多數騙子把這樣騙來的錢，用來買或裝修房子、買車子、珠寶等奢侈品。

司法部長加蘭德說，司法部發動「歷史性」的執法行動，發掘並攔截與新冠病疫紓困金有關的詐騙行為，給歹徒發出「清楚無誤的訊息」。他說：「我們堅定承諾，會保護美國人民以及國會給他們的重要生命線。」

司法部還指出，盜領失業保險金的人，也在病疫期間驟增，目前已有140多人被控罪；另外，國際犯罪集團也曾利用偷來的身分證資料，申請失業保險補助金。

國會先後通過了總共3.9兆元的疫情相關紓困金。

紓困金 司法部 貸款

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