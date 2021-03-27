槍店店主：科州槍案嫌 通過背景調查「合法」購槍

科羅拉多超市槍擊案嫌犯阿利薩25日出庭時的場景。(美聯社)

官員與槍店店主26日說，科羅拉多超市槍擊案嫌犯阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)買槍時，通過背景調查，合法購得凶器，行凶時身上另有一把武器，但沒用上。

圓石市警察 局長哈洛德(Maris Herold)說，調查人員還在確認到底犯案動機為何，也不知道這位21歲青年為何挑上圓石市這家超商 行凶。本案造成十人死亡。

他說：「就像許多社會大眾，我們也想知道為什麼，為什麼是金蘇柏超市？為什麼是圓石市？為什麼是周一？真不幸，此時此刻，我們仍沒答案。」

地區檢察官道格提(Michael Dougherty )說警方反應快速，使店內民眾未遭遇危險，但他不願說明當時店裡有多少人。

調查人員至少確定嫌犯與警察交火共開了幾槍，但道格提也說「還不到公布答案的時候。」第一個抵達現場的警察遭兇嫌射殺。

他只確定警察的行動確實救了不少人，「他們衝進店哩，立刻面對槍手連番駁火，警察一開始還搞不清楚槍手所在位置。」

他說，阿利薩除了十項謀殺控罪，還將面對更多企圖謀殺控罪，以及向警察開火相關的指控。

丹佛市郊阿瓦達(Arvada)鷹巢槍械店店東伊格頓(John Mark Eagleton)說，嫌犯到他店裡買槍前，通過了科羅拉多聯邦調查局的背景調查。

調查人員先前表示，阿利薩買凶器AR-15型步槍的日期是3月16日，也就是犯案前六天，另一把隨身武器是9毫米口徑的手槍。

警方紀錄顯示，嫌犯2018年把一名高中同學擊倒在地，把對方壓到地上，朝頭部痛揍幾拳，法院判定「輕罪攻擊」罪名成立，並判處停學加社區服務。

科羅拉多州 法律規定，幾乎所有槍械買賣都要查驗雙方背景，但是輕罪紀錄不在禁止購槍之列，如果當時判決是「重罪」，根據州法，他就不能買槍。

腿部受傷的阿力沙25日首度出庭應訊，律師要求驗定他的心理健康狀況。下次出庭要等到兩、三個月後。