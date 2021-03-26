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最高法院：駕駛福特傷亡 允在各州提訴求償

編譯潘勛／綜合25日電
聯邦最高院25日裁定，任何人開福特汽車而喪生或重傷，相關人等在各州法院就能對福特汽車提起民事訴案。(美聯社)
聯邦最高院25日裁定，任何人開福特汽車而喪生或重傷，相關人等在各州法院就能對福特汽車提起民事訴案。(美聯社)

聯邦最高法院25日裁定，任何人開福特汽車而喪生或重傷，相關人等在各州法院就能對福特汽車提起民事訴案，讓總部設在密西根州的福特車廠說法，主張自己與明尼蘇達、蒙大拿州沒關係，不該因兩州發生車禍，而在當地挨告的立論嘗到挫敗。

聯邦最高院大法官一致裁定，福特汽車的說法不成立，此一結果，讓車主更方便在各州法院控告全國性大車廠、經銷商。

明州、蒙州發生兩起車禍，牽涉到福特車體結構；福特車廠主張，事故車最早是在別的州售出，然後以二手車轉售給兩地車主，所以車廠不該在兩州面臨民事訴訟。

大法官艾琳娜·凱根(Elena Kagan)在最高院大多數意見書寫道，「原告的主張及福特在兩州的銷售活動足夠密切」，足以讓民事訴訟進行下去。

兩起車禍事故發生於2015年，婦女瑪卡雅‧吉列特(Markkaya Gullett)駕駛一輛福特Explorer汽車，踏板與尾胎分離，因此喪生；凱根大法官寫道，「車輛打滑，滾入溝渠而底朝天，吉列特當場死亡。」吉列特已婚，育有兩名子女。

在明尼蘇達州發生的另起事故，導致男子班德默(Adam Bandemer)腦部嚴重受傷，當時他坐在友人的福特1994年Crown Victoria款汽車，想去冰上釣魚，結果追撞一輛鏟雪車，凱根寫道，班德默座前安全氣囊出故障沒彈開。

福特汽車主張兩起民事訴訟無效，但蒙大拿及明尼蘇達高院均駁回福特之訴，福特因此上訴到最高院。

凱根寫道，「由各種可想而知的手段，如廣告看板、電視及廣播廣告、印刷廣告及直接寄廣告函，福特都說動蒙大拿及明尼蘇達州民眾購買其車輛。福特汽車，無論新車還是二手車，透過蒙大拿36家、明尼蘇達84家經銷商，都可購得」。

因上訴發生在去年10月，巴瑞特大法官尚未獲任命，故並未參與審理本案。

汽車 高院 大法官

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