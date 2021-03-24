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丟了120萬中獎彩券 田州男幸運路上撿回

編譯林梅婕╱綜合23日電
田納西州年僅31歲的史拉特(右)，中了近120萬元樂透大獎之後大意遺失彩券，但卻幸運的在停車場找回來。(田納西教育樂透局照片)
田納西州年僅31歲的史拉特(右)，中了近120萬元樂透大獎之後大意遺失彩券，但卻幸運的在停車場找回來。(田納西教育樂透局照片)

田納西州31歲的男子史拉特(Nick Slatten)一如往常地買了幾張彩券，開獎當天中了120萬元，在驚喜之下卻發現獎券不見了；回頭沿著經過的路段、停過的地點一站站地尋找，終於在一片停車場的地上尋獲，讓他擠身百萬富翁之列，也躲過妻子的責備。

本月10日，史拉特和他的老闆在工作途中的路上經過一家超市，兩人便決定停留片刻；畢竟舖一整天的磁磚後，他們都需要休息一下。

史拉特一如往常地買了幾張彩券，當天開獎時史拉特並沒有特別注意，直到事後他透過手機應用程式查詢中獎號碼，證實中了120萬元；他立刻用簡訊通知妻子米雪兒‧多爾(Michelle Doll)，但他迫不急待地衝到多爾上班的餐廳告訴她這個好消息；「我把彩券和手機都拿給她看」，妻子喜極而泣。

小倆口決定在兌獎前先將彩券放在某個地方收好，不過史拉特等不及向他七年未見的哥哥透露這個消息。

史拉特和哥哥先開車買汽車零件，再到連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)用餐；在回到哥哥留宿的飯店後，史拉特卻發現彩券不見了。

驚慌失措的史拉特清空口袋和車子卻都沒找到彩券，立刻開著車回溯足跡，回到汽車零件行猛然一瞥，看見彩券正安穩地躺在停車場的地上，旁邊還停著一輛卡車。

史拉特衝上前將彩券拾起，那一刻他感到如釋重負地說：「這張價值100萬元的彩券，就這麼被人家輾過去了。」

史拉特也坦承幸好妻子當時還在上班，否則她很可能大發雷霆。

史拉特不打算退休，找了理財顧問，也計畫置產和其他投資；不過他也不排斥日後少鋪一些磁磚：「我跟老闆說我不會辭職，但我不介意他少給我一些工作。」

汽車 手機 田納西州

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