我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？長賜號癱瘓蘇伊士運河事件

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

宏國7歲女童花22天偷渡成功 父親留下她，獨自返鄉

編譯陳韻涵╱綜合23日電
七歲的宏都拉斯女童加快腳步緊隨佛南達‧索利斯，走向美墨邊境的美國海關檢查站。(美聯社)
七歲的宏都拉斯女童加快腳步緊隨佛南達‧索利斯，走向美墨邊境的美國海關檢查站。(美聯社)

宏都拉斯一名七歲女童在破曉的黑夜，跟隨移民偷渡隊伍魚貫渡河進入德州，她說父親花了22天帶著她，從家鄉宏都拉斯，橫越墨西哥，在美墨邊境將她托付給一名年輕男子後，獨自返鄉；女童說：「父親交代我自立自強，照顧好自己。」

她闖關的旅程只是眾多移民家長送孩子入美的縮影，即便在旅程的最後，家長必須暫時棄孩子不顧。這些迫切的決定標示著拜登政府恢復庇護制度的難處，當局預想採取人道政策保護獨行未成年人，卻可能讓更多幼童面臨危險。

美聯社報導，帶領女童進入德州的男子行蹤不明，但這名綁著馬尾的女童跟隨移民隊伍，興奮揮舞雙臂，在21日中午前進入格蘭德河谷(Rio Grande Valley)；當時氣溫約華氏55度上下，她只穿了一件印有卡通列車的黃外套，戴著單薄的黑色口罩，保護她避免新冠病毒感染。

2月有將近9500名無證兒童抵達邊境，比1月多60%。

政府加速興建更多收容設施並加快處理程序，將無證兒童送往在美國的親戚家中；聖地牙哥當局22日表示，市中心的會議中心平均收容無證移民30到35天。

單身成人幾乎都會被遣返，家庭有時也會面臨需逐命運，但有些尋求庇護的家庭可能獲准入美。

這名七歲女童幸運地抵達美國，她在格蘭德河北部一處河岸獨自哭泣時，被同樣來自宏都拉斯的25歲佛南達‧索利斯(Fernanda Solis)發現；當時已經入夜，直升機在她們頭上盤旋，並以擴音器廣播。

索利斯試圖安慰飢寒交迫的女童，陪伴她走完尋求庇護前的旅程。

這名4月將滿八歲的女童，依循多數中美洲移民入美行走的道路，前往她在南卡羅來納州尋找她唯一知曉的親戚。

索利斯說，「這就是她表現出來的勇氣。」

女童說，父親沒錢跟她一起入境，「他失業了」。

索利斯則表示，女童告訴他，這對父女曾試圖一起入境，卻因川普前總統頒布的疫情邊境法規而被逐回墨西哥；拜登政府掌政後，並未解除這項公衛法規。

索利斯說：「女童告訴我，他們曾想一起闖關卻碰壁，這次他獨自送女童叩關。」

川普政府拒絕至少8800名無證未成年人後，一名聯邦法官去年11月裁定暫停驅逐無證未成年；今年1月，川普任命的三名法官恢復舊制，拜登為與川普做出區隔，決定將無證未成年交給親戚並通知他們出席移民法院聽審。

移民 川普 美墨邊境

上一則

歐記健保11周年再度壯大 2周逾20萬人登記

下一則

丟了120萬中獎彩券 田州男幸運路上撿回

延伸閱讀

宏國7歲女童花22天偷渡成功 父親邊境托付完獨自返鄉

宏國7歲女童花22天偷渡成功 父親邊境托付完獨自返鄉
單周2起大規模槍案 拜登籲國會立法禁攻擊性武器

單周2起大規模槍案 拜登籲國會立法禁攻擊性武器
有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪

有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪
美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話

美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 22:36

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了