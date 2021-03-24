宏國7歲女童花22天偷渡成功 父親留下她，獨自返鄉

七歲的宏都拉斯女童加快腳步緊隨佛南達‧索利斯，走向美墨邊境的美國海關檢查站。(美聯社)

宏都拉斯一名七歲女童在破曉的黑夜，跟隨移民 偷渡隊伍魚貫渡河進入德州，她說父親花了22天帶著她，從家鄉宏都拉斯，橫越墨西哥，在美墨邊境 將她托付給一名年輕男子後，獨自返鄉；女童說：「父親交代我自立自強，照顧好自己。」

她闖關的旅程只是眾多移民家長送孩子入美的縮影，即便在旅程的最後，家長必須暫時棄孩子不顧。這些迫切的決定標示著拜登政府恢復庇護制度的難處，當局預想採取人道政策保護獨行未成年人，卻可能讓更多幼童面臨危險。

美聯社報導，帶領女童進入德州的男子行蹤不明，但這名綁著馬尾的女童跟隨移民隊伍，興奮揮舞雙臂，在21日中午前進入格蘭德河谷(Rio Grande Valley)；當時氣溫約華氏55度上下，她只穿了一件印有卡通列車的黃外套，戴著單薄的黑色口罩，保護她避免新冠病毒感染。

2月有將近9500名無證兒童抵達邊境，比1月多60%。

政府加速興建更多收容設施並加快處理程序，將無證兒童送往在美國的親戚家中；聖地牙哥當局22日表示，市中心的會議中心平均收容無證移民30到35天。

單身成人幾乎都會被遣返，家庭有時也會面臨需逐命運，但有些尋求庇護的家庭可能獲准入美。

這名七歲女童幸運地抵達美國，她在格蘭德河北部一處河岸獨自哭泣時，被同樣來自宏都拉斯的25歲佛南達‧索利斯(Fernanda Solis)發現；當時已經入夜，直升機在她們頭上盤旋，並以擴音器廣播。

索利斯試圖安慰飢寒交迫的女童，陪伴她走完尋求庇護前的旅程。

這名4月將滿八歲的女童，依循多數中美洲移民入美行走的道路，前往她在南卡羅來納州尋找她唯一知曉的親戚。

索利斯說，「這就是她表現出來的勇氣。」

女童說，父親沒錢跟她一起入境，「他失業了」。

索利斯則表示，女童告訴他，這對父女曾試圖一起入境，卻因川普 前總統頒布的疫情邊境法規而被逐回墨西哥；拜登政府掌政後，並未解除這項公衛法規。

索利斯說：「女童告訴我，他們曾想一起闖關卻碰壁，這次他獨自送女童叩關。」

川普政府拒絕至少8800名無證未成年人後，一名聯邦法官去年11月裁定暫停驅逐無證未成年；今年1月，川普任命的三名法官恢復舊制，拜登為與川普做出區隔，決定將無證未成年交給親戚並通知他們出席移民法院聽審。