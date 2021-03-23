我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

波士頓馬拉松炸案恢復兇手死刑 有望

記者張聲肇／綜合報導
司法部要求恢復波士頓馬拉松爆炸案兇手查納葉夫的死刑，最高法院22日同意受理。(美聯社)
司法部要求恢復波士頓馬拉松爆炸案兇手查納葉夫的死刑，最高法院22日同意受理。(美聯社)

司法部要求恢復波士頓馬拉松爆炸案兇手的死刑，最高法院22日同意受理，這對反對死刑的拜登總統，是任期內「早期的測試」。

川普政府最後六個月內，執行了13個死刑，包括最後一周處死三人。凡被地方法院擋住的，也都上訴到高院，如今，高院同意審理川普政府提出的上訴案。

波士頓馬拉松賽爆炸案兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)的死刑是否准予恢復，高院最快也要秋天才舉行聽審，拜登政府如何應對，目前看不出來。歐巴馬政府起訴並求處查納耶夫死刑時，拜登是副總統。

競選期間，拜登保證會設法終結聯邦死刑，但如何做到，他沒有說。

拜登上台兩個月，已逆轉好幾項川普政府提到高院的案子，但是，針對查納耶夫的死刑案，司法部沒通知高院有任何改變，等於是維持川普政府提出的上訴。

就算高院恢復查納耶夫的死刑，也不能強迫拜登政府立刻排定執行日期。

去年7月，波士頓聯邦上訴法院駁回查納耶夫的死刑判決，理由是，判他死刑的法官，沒對陪審團下足功夫，保證陪審團不會對被告有偏見。

接著，司法部很快就上訴到高院，請大法官在法院聽審期結束前，也就是暑假休審之前，就裁決。當時的司法部長巴維理還說他會「盡量想辦法」讓高院排程審議本案。

現年27歲的查納耶夫被判30條罪名全部成立，包括共謀使用大型殺傷武器、殺死麻省理工學院警察，上訴法院也幾乎全部維持原判。

他的律師曾在法庭辯護說，他卻和哥哥2013年4月15日一起引爆兩枚炸彈沒錯，但主謀是哥哥。他哥哥在逃避警方追捕時死亡。

高院 拜登 司法部

上一則

亞城槍案後 槍管呼聲再起：增等待期可降凶殺、自殺

下一則

疫情網購暴增 貨櫃輪排隊卸貨…供應鏈「塞車」

延伸閱讀

給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」

給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」
美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定

美23位議員聯名致函拜登 籲與台灣洽簽自由貿易協定
拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅

拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅
美墨湧最大移民潮 白宮措手不及

美墨湧最大移民潮 白宮措手不及

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 22:36

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生