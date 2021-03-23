波士頓馬拉松炸案恢復兇手死刑 有望

司法部要求恢復波士頓馬拉松爆炸案兇手查納葉夫的死刑，最高法院22日同意受理。(美聯社)

司法部 要求恢復波士頓馬拉松爆炸案兇手的死刑，最高法院22日同意受理，這對反對死刑的拜登 總統，是任期內「早期的測試」。

川普政府最後六個月內，執行了13個死刑，包括最後一周處死三人。凡被地方法院擋住的，也都上訴到高院 ，如今，高院同意審理川普政府提出的上訴案。

波士頓馬拉松賽爆炸案兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)的死刑是否准予恢復，高院最快也要秋天才舉行聽審，拜登政府如何應對，目前看不出來。歐巴馬政府起訴並求處查納耶夫死刑時，拜登是副總統。

競選期間，拜登保證會設法終結聯邦死刑，但如何做到，他沒有說。

拜登上台兩個月，已逆轉好幾項川普政府提到高院的案子，但是，針對查納耶夫的死刑案，司法部沒通知高院有任何改變，等於是維持川普政府提出的上訴。

就算高院恢復查納耶夫的死刑，也不能強迫拜登政府立刻排定執行日期。

去年7月，波士頓聯邦上訴法院駁回查納耶夫的死刑判決，理由是，判他死刑的法官，沒對陪審團下足功夫，保證陪審團不會對被告有偏見。

接著，司法部很快就上訴到高院，請大法官在法院聽審期結束前，也就是暑假休審之前，就裁決。當時的司法部長巴維理還說他會「盡量想辦法」讓高院排程審議本案。

現年27歲的查納耶夫被判30條罪名全部成立，包括共謀使用大型殺傷武器、殺死麻省理工學院警察，上訴法院也幾乎全部維持原判。

他的律師曾在法庭辯護說，他卻和哥哥2013年4月15日一起引爆兩枚炸彈沒錯，但主謀是哥哥。他哥哥在逃避警方追捕時死亡。