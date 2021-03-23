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亞城槍案後 槍管呼聲再起：增等待期可降凶殺、自殺

編譯徐薏茹／綜合22日電
亞特蘭大按摩店槍擊案兇嫌在作案前合法購買槍枝，槍枝管制鼓吹人和議員說兇嫌若是無法迅速取得槍枝，可能就不會衝動行事造成慘劇。圖為俄勒岡州一家槍店。(美聯社)
亞特蘭大按摩店槍擊案兇嫌在作案前合法購買槍枝，槍枝管制鼓吹人和議員說兇嫌若是無法迅速取得槍枝，可能就不會衝動行事造成慘劇。圖為俄勒岡州一家槍店。(美聯社)

亞特蘭大按摩店槍擊案奪走八條人命，其中六人為亞裔女性，警方表示兇嫌在作案之前不久才合法購買槍枝，槍枝管制鼓吹人和議員說，兇嫌若是無法迅速取得槍枝，可能就不會衝動行事造成慘劇。

吉福德預防槍枝暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)負責人表示：「買槍真的很快，你走進去，填好文件，完成背景調查，然後帶著槍走。」

兇嫌在當地槍枝商店Big Woods Goods合法購買槍枝，該店家律師表示這是一起正規交易，店家遵行聯邦的背景調查法律，目前與警方合作。

絕大多數州與喬治亞州一樣，允許購買人完成背景調查後即可取得槍枝，只有10個州和華盛頓特區規定需要一段等待期，一些州考慮今年立法實行槍枝購買等待期。

槍枝管制鼓吹人認為，增加等待時期能有更多時間做背景調查，並且讓打算傷害自己或他人的購買人有一段冷靜期，研究顯示等待期可能減少11%開槍自殺比率，和約17%的槍枝凶殺案。

喬州民主黨人計畫提案立法，規定購買槍枝需等待五天才能實際取得槍。

蘭德公司(Rand Corp.) 2020的分析報告也發現等待期和自殺率、凶殺率下降之間的關聯，但對於大規模槍擊案並沒有定論。

加州的槍枝取得等待期為10天，是全美等待時間最長的地區之一，但去年仍有超過110萬人購買槍枝，與此同時，去年全國的槍枝販售也達到新高，在這樣的背景下，亞利桑納、紐約、賓州、佛蒙特等至少四州的議員已提案設立或延長等待期。

全國步槍協會(NRA)等槍枝權利團體反對槍枝取得等待期，該協會指出2018年的聯邦槍枝追蹤數據顯示，首度購買槍枝和作案的平均間隔期間大約為九年，他們也辯護等待期讓人延遲購買合法武器，而非法武器不受影響。

第二修正案基金會(Second Amendment Foundation)創辦人說：「延遲的權利就是被拒絕的權利。」

槍擊 加州 紐約

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