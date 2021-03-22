不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

知名連鎖牛排館Texas Roadhouse創始人泰勒因深受新冠病毒所苦，而於日前自殺，享壽65歲。(美聯社)

知名連鎖牛排館Texas Roadhouse創始人泰勒(Kent Taylor)因深受新冠病毒所苦，於日前自殺，享壽65歲。

泰勒是在3月18日自殺身亡，Texas Roadhouse牛排館在「臉書 」發表文章，哀悼創辦人泰勒過世，並指出他是因為身受新冠病毒症狀及耳鳴所苦。

家屬在聲明中說：「肯特就像他之前勇奪自由車錦標賽冠軍一般勇敢且無畏地對抗新冠病毒，然而因為近日耳鳴惡化而選擇終結生命。我們的家族，乃至於餐廳及整個社區，本周失去了一位完美的兒子、一位和善的父親、一位慈愛的祖父。」

Texas Roadhouse牛排館創立於1993年，第一家店設立於肯塔基州 的路易維爾(Louisville, Kentucky)，現在分店共有610間，版圖擴展至全美49個州以及海外十餘國。

泰勒本身在公司有多重角色，除了是董事長之外，也是行政總主廚。去年春天，泰勒更因捐出所有薪水給新冠病毒第一線抗疫人員而躍上新聞版面。

家族聲明指出：「泰勒常說Texas Roadhouse牛排館，不過是一間『剛好在賣牛排』的公司，重點應該是『人』。他留下了最寶貴的資產，就是打造了一間以人為本的企業。在過去28年間，他改變了成千上萬位員工和顧客的生命軌跡。此外也致力於慈善事業，成立基金會幫助深受耳鳴之苦的退役軍人。」

路易維爾市長費雪(Greg Fischer)也在推特 上哀悼，他說「泰勒善良、大方，是他幫助朋友及建立全美最偉大企業之一─Texas Roadhouse牛排館的原動力。他把『永不放棄』、『以人為本』的價值，完美融入企業文化中」。

泰勒的父母還在世，他有三個孩子和五名孫子。Texas Roadhouse牛排館發言人杜斯特(Travis Doster)說，本周將舉行私人哀悼會，並辭謝各界親赴哀悼的好意。