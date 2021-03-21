被控謀殺1人 新墨州男 自爆殺16人

新墨西哥州警方本月5日在這部小卡車中發現包括連農39歲前妻珍妮佛在內的四具屍體後，在現場調查。(美聯社)

新墨西哥州 男子連農被控殺害一名新澤西州 男子，19日出庭時受審時，檢察官稱他承認一共殺害了16人，包括他的前妻，但當局仍未證實他的說法。

47歲連農本月初涉嫌在新墨西哥州殺死39歲前妻珍妮佛(Jennifer Lannon)及另外三名男子，警方是在連農位於新墨西哥州格蘭特(Grants)家中的車庫內發現他們的屍體，據悉有部分死者遭肢解，警方於是發出通緝令。

連農之後在新澤西州闖入66歲男子達科維斯基(Michael Dabkowski)寓所，用錘子把對方殺死後搶走他的汽車逃跑，屍體在3月5日被警方發現，經兩州警方追捕後，連農同一天在新澤西州遭警方逮捕。

有消息指，達科維斯基在1980年代透過「大哥哥」(Big Brothers) 計畫指導過連農及其孿生兄弟。連農被捕後曾聲稱在童年時遭達科維斯基性虐待。

新澤西州格洛斯特郡(Gloucester County)在19日的審訊中，連農被控闖人民宅及殺害達科維斯基；但他突然自爆除了殺死前妻、達科維斯基等五人外，還殺死了另外11人，合共16人，不過檢察官在庭上表示尚未證實他的說法，而19日的審訊只集中於新澤西州的兇案。

連農家鄉格蘭特的警方也表示，當局迄今沒有曾發生另外11宗兇案的任何跡象，也沒有收到任何有關失踪案件的舉報，因此不知連農的說法是否真實。

代表連農的公共辯護律師在庭上透露，連農在麻州 出生，之後遷至新墨西哥州，早年大部分時間在格洛斯特郡工作，曾一度派往德國。他在新澤西州南部有家人，包括母親及妹妹。

代表律師聲稱，從保安影片中可以看到達科維斯基讓連農入內，之後挑釁及襲擊連農，結果發生血案。