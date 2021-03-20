曾吸食大麻等毐品 白宮5工作人員被解雇

白宮發言人表示，五名白宮工作人員因過去曾吸食包括大麻在內的毐品而被解雇。(美聯社)

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)19日表示，五名白宮工作人員因過去曾吸食包括大麻在內的毐品而被解雇。

儘管聯邦禁止，全美15州和華盛頓特區已讓大麻娛樂性用途合法化，在這種情況下，大麻已成拜登 團隊面對的一個微妙議題；正因為存有微妙性，莎奇透過聲明說，政府正試圖制定更靈活的政策，避免自動懲罰工作人員的社區合法行為。

莎奇進一步說明，正與安全部門合作，確保在同樣的吸毐水平下，現在比過去有更多人有機會為公眾服務；她說，原則上不會處理個別案件，但少數人往往涉及其他因素而被解雇。

拜登政府運作兩個月來，專門處理安全議題的職業專員已完成數百名助理的適用性審查；白宮表示，解雇可能涉及很多因素，其中包括使用會上癮的毒品 ；大麻政策在拜登總統上台後變得不那麼嚴苛，白宮工作人員一年中最多被允許使用大麻15次。

除了白宮，大範圍聯邦政府也變得更寬容，人事管理辦公室(Office of Personnel Management)發布備忘錄指出，不應僅因某人過去使用大麻而認定不適任，雇用新人時，大麻使用的嚴重程度、職務性質都是評估要素。