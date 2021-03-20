我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

曾吸食大麻等毐品 白宮5工作人員被解雇

編譯周芳苑／綜合19日電
白宮發言人表示，五名白宮工作人員因過去曾吸食包括大麻在內的毐品而被解雇。(美聯社)
白宮發言人表示，五名白宮工作人員因過去曾吸食包括大麻在內的毐品而被解雇。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)19日表示，五名白宮工作人員因過去曾吸食包括大麻在內的毐品而被解雇。

儘管聯邦禁止，全美15州和華盛頓特區已讓大麻娛樂性用途合法化，在這種情況下，大麻已成拜登團隊面對的一個微妙議題；正因為存有微妙性，莎奇透過聲明說，政府正試圖制定更靈活的政策，避免自動懲罰工作人員的社區合法行為。

莎奇進一步說明，正與安全部門合作，確保在同樣的吸毐水平下，現在比過去有更多人有機會為公眾服務；她說，原則上不會處理個別案件，但少數人往往涉及其他因素而被解雇。

拜登政府運作兩個月來，專門處理安全議題的職業專員已完成數百名助理的適用性審查；白宮表示，解雇可能涉及很多因素，其中包括使用會上癮的毒品；大麻政策在拜登總統上台後變得不那麼嚴苛，白宮工作人員一年中最多被允許使用大麻15次。

除了白宮，大範圍聯邦政府也變得更寬容，人事管理辦公室(Office of Personnel Management)發布備忘錄指出，不應僅因某人過去使用大麻而認定不適任，雇用新人時，大麻使用的嚴重程度、職務性質都是評估要素。

白宮 拜登 毒品

上一則

華府新聞博物館憲法「第一修正案」石板 費城憲法中心將接收

下一則

年薪12萬… 賓州檢察官辦公時間兼差送外賣 被降職

延伸閱讀

拜登摔跤 小唐納推文諷：川普的高爾夫球打到他

拜登摔跤 小唐納推文諷：川普的高爾夫球打到他
治國非經營個人品牌 拜登憑三優勢 促成寧靜革命

治國非經營個人品牌 拜登憑三優勢 促成寧靜革命
美中針鋒相對 華郵：拜登政府領教到中國戰狼外交

美中針鋒相對 華郵：拜登政府領教到中國戰狼外交
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

2021-03-18 22:57
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪