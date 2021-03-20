年薪12萬… 賓州檢察官辦公時間兼差送外賣 被降職

曾在費城地區檢察官辦公室位居第二高位的肖爾經手過若干重要案件、坐領六位數薪水，卻因辦公時間內兼差送外賣被降職。(6abc電視台截圖)

曾在費城 地區檢察官辦公室位居第二高位的肖爾(Gregg Shore)經手過若干重要案件、坐領六位數薪水，卻因辦公時間內兼差送外賣被降職。

肖爾因正職辦公時段為線上食物業者DoorDash送外賣上周被調職，是地方檢察官辦公室的嚴厲譴責。

肖爾接受KYW電台採訪時承認犯錯，但未透露兼差原因，只說是個人因素；根據公開資料，肖爾2019年年薪12萬5435元。

接受採訪時，肖爾說他多半晚上送外賣，但有時利用白天兼差，「是糟糕的決定」；他覺得背叛老闆、同事，更重要的是背叛服務所在地巴克斯郡的民眾。

地方檢察官溫特勞布(Matt Weintraub)18日宣布降職決定時難掩失望；他說，肖爾所為沒人可為他辯解、有欠思考、自私又愚蠢；他覺得沮喪。

被降職後，肖爾原職務由1999年以來在同一辦公室工作的朔恩(Jennifer M. Schorn)接替。

肖爾已任檢察官19年，曾為賓州司法廳長和理海郡(Lehigh County)工作。

溫特勞布對肖爾讚譽有加，說他成立該縣保險 詐欺部門，起訴若干備受關注的案件，包括2017年在四人被謀殺後處理肖克拉茨(Sean Kratz)和迪納爾多(Cosmo DiNardo)審判。

溫特勞布又說，肖爾有個「總在接聽電話」的良好紀錄，為DoorDash差兼期間也一樣，基於這樣的公共服務紀錄，並未開除他。

究竟肖爾兼差賺多少外快？DoorDash表示，外賣每趙報酬是二至十元，外加小費、有時給獎金；執行長徐迅(Tony Xu)2019年說，司機平均每小時賺17.5元。

新冠疫情 下，外賣需求大增，許多人失業後轉行做外賣，但司機總說工作艱苦、薪水不穩定，沒什麼福利。