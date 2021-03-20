年薪12萬… 賓州檢察官辦公時間兼差送外賣 被降職
曾在費城地區檢察官辦公室位居第二高位的肖爾(Gregg Shore)經手過若干重要案件、坐領六位數薪水，卻因辦公時間內兼差送外賣被降職。
肖爾因正職辦公時段為線上食物業者DoorDash送外賣上周被調職，是地方檢察官辦公室的嚴厲譴責。
肖爾接受KYW電台採訪時承認犯錯，但未透露兼差原因，只說是個人因素；根據公開資料，肖爾2019年年薪12萬5435元。
接受採訪時，肖爾說他多半晚上送外賣，但有時利用白天兼差，「是糟糕的決定」；他覺得背叛老闆、同事，更重要的是背叛服務所在地巴克斯郡的民眾。
地方檢察官溫特勞布(Matt Weintraub)18日宣布降職決定時難掩失望；他說，肖爾所為沒人可為他辯解、有欠思考、自私又愚蠢；他覺得沮喪。
被降職後，肖爾原職務由1999年以來在同一辦公室工作的朔恩(Jennifer M. Schorn)接替。
肖爾已任檢察官19年，曾為賓州司法廳長和理海郡(Lehigh County)工作。
溫特勞布對肖爾讚譽有加，說他成立該縣保險詐欺部門，起訴若干備受關注的案件，包括2017年在四人被謀殺後處理肖克拉茨(Sean Kratz)和迪納爾多(Cosmo DiNardo)審判。
溫特勞布又說，肖爾有個「總在接聽電話」的良好紀錄，為DoorDash差兼期間也一樣，基於這樣的公共服務紀錄，並未開除他。
究竟肖爾兼差賺多少外快？DoorDash表示，外賣每趙報酬是二至十元，外加小費、有時給獎金；執行長徐迅(Tony Xu)2019年說，司機平均每小時賺17.5元。
新冠疫情下，外賣需求大增，許多人失業後轉行做外賣，但司機總說工作艱苦、薪水不穩定，沒什麼福利。
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