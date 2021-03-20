攻擊國會山莊 極右組織「驕傲男孩」4首領被起訴

聯邦官員相信極右組織「驕傲男孩」策畫執行1月6日國會山莊暴亂事件，四名咸信為該組織頭目的男子遭起訴。(美聯社)

根據19日公布的起訴書所提新事證，聯邦官員相信極右組織「驕傲男孩」計畫並執行1月6日國會山莊暴亂事件，四名咸信為該組織頭目的男子被起訴；迄今為止，驕傲男孩頭目、成員或同夥因攻打國會相關罪名而被起訴者已達19人。

美聯社報導，最新起訴書認為，驕傲男孩部署到華府的團夥人數遠大得多，逾60人參與暴動前一天才新建立的「現場駐軍」(Boots on the Ground)加密傳訊頻道；驕傲男孩原使用其他頻道，但首領塔里歐(Enrique Tarrio)1月4日因破壞「黑人的命也是命 」組織在非裔名勝教堂的標語旗而被捕，故改用新頻道。

警方勒令塔里歐不得停留在華盛頓特區，所以他並未因國會山莊暴亂相關罪名而被起訴，不過最新起訴書提到他的頭銜為驕傲男孩的主席。

最新被起訴的兩名男子為諾狄恩(Ethan Nordean)及比格斯(Joseph Biggs)，他們數周前已被捕，罪名有別但相關；另兩名驕傲男孩成員雷爾(Zachary Rehl)與唐諾荷(Charles Donohoe)也在起訴之列。

起訴書指出，諾狄恩是華盛頓州奧本市(Auburn)人，擔任驕傲男孩分部指揮，另名列該組織全國「長老會」；比格斯是佛州歐爾蒙灘(Ormond Beach)人，自稱為驕傲男孩的組織者；雷爾為費城 人，唐諾荷為北卡州人，分別擔任地方分部指揮。

驕傲男孩成員稱組織為政治不正確男子所組俱樂部，「崇尚西方」，經常在集會、抗議活動上，與街頭反法西斯人士打鬥。

起訴書指多名驕傲男孩成員1月6日聚集到首都遊行 ，正午時分隨眾進入國會場地，破壞行人入口，暴民搗毀國會窗戶，強行開門，下午3時38分，有些暴民開始散去，唐諾荷在「現場駐軍」頻道下令其他驕傲男孩成員與他「與第二波部隊重組」。