我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

暴風橫掃東南部 電視台緊急停工疏散員工

編譯林梅婕／綜合18日電
南部多個州遭逢惡劣天候，哈拉巴馬州一戶民宅18日已成了一堆垃圾。(美聯社)
南部多個州遭逢惡劣天候，哈拉巴馬州一戶民宅18日已成了一堆垃圾。(美聯社)

阿拉巴馬及密西西比州近日受暴風襲擊，暴風圈18日持續向東移動，北卡羅來納州首當其衝，高點市(High Point)地方電視台WGHP-TV甚至被迫中斷作業，趕在夾帶著龍捲風的暴風襲擊前撤離所有員工。

北卡州收到龍捲風警報的地區包括高點市及夏洛特市(Charlotte)，所幸兩地都未傳出任何傷亡；WGHP-TV主播麥克尼爾(Neill McNeill)形容：「我從未看過天花板可以搖得如此劇烈，更沒有為了逃命而中斷節目。」

阿州克拉克郡(Clarke County)災情較為慘重，17日傳出龍捲風摧毀當地一幢民宅，雖然四處斷壁殘垣但僅兩人受傷，無人死亡。

氣象預測成功讓當地免於冰雹和暴風帶來的災害，否則傷亡恐怕更加慘重；該州州長凱‧艾維(Kay Ivey)說：「我們要感謝的對象太多了，因為本來的狀況可能還更糟。」

南部多個州遭逢惡劣天候， 阿拉巴馬州一戶民宅疑遭龍捲風把屋頂掀翻，掛到電線桿上。...
南部多個州遭逢惡劣天候， 阿拉巴馬州一戶民宅疑遭龍捲風把屋頂掀翻，掛到電線桿上。(美聯社)

當局18日上午發布一連串龍捲風警報，範圍遍及阿州、喬治亞與佛羅里達州交界帶，但這些地區至截稿時為止尚未傳出重大災情；氣象學家最初預估，暴風圈18日下午進入南、北卡羅來納州後就會發威，但事後看來暴風威力都沒有預測的嚴重。

亞特蘭大都會區則是受到雷雨和暴風交加，風速一度達到每小時50哩(等同於每小時80公里)；莫爾豪斯學院(Morehouse College)被迫在官方推特上宣布校園關閉。

另外傳出災情的還有路易斯安納、田納西和密西西比州；暴風也將德州東北部分地區的招牌吹落，而阿州與密州交界處則是受到冰雹攻擊，當局形容大小甚至有如棒球，而德州至阿拉巴馬州一帶已有超過7萬戶家庭和店家停電。

北卡羅來納州 龍捲風 德州

上一則

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

下一則

邊界湧現移民 民主黨移民改革案恐胎死腹中

延伸閱讀

SpaceX將在奧斯汀建新廠 馬斯克打造德州星空基地之城

SpaceX將在奧斯汀建新廠 馬斯克打造德州星空基地之城
偷渡客闖關激增 邊界陷危機

偷渡客闖關激增 邊界陷危機
攜槍徘徊賀錦麗官邸附近 德州男被捕

攜槍徘徊賀錦麗官邸附近 德州男被捕
躲避州警追捕 德州8無證客車禍死亡

躲避州警追捕 德州8無證客車禍死亡

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美國總統拜登上台53天還未舉辦正式的總統記者會，創下美國百年紀錄。（美聯社）

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

2021-03-14 07:12
喬治亞州切羅基郡警長辦公室16日晚間宣布，警方在亞特蘭大南部約150哩的克瑞斯普郡，逮捕涉嫌按摩院8死槍案的21歲喬州男子龍恩(Robert Aaron Long)。(電視截圖)

亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

2021-03-17 00:11
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑