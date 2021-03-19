暴風橫掃東南部 電視台緊急停工疏散員工

南部多個州遭逢惡劣天候，哈拉巴馬州一戶民宅18日已成了一堆垃圾。(美聯社)

阿拉巴馬及密西西比州近日受暴風襲擊，暴風圈18日持續向東移動，北卡羅來納州 首當其衝，高點市(High Point)地方電視台WGHP-TV甚至被迫中斷作業，趕在夾帶著龍捲風 的暴風襲擊前撤離所有員工。

北卡州收到龍捲風警報的地區包括高點市及夏洛特市(Charlotte)，所幸兩地都未傳出任何傷亡；WGHP-TV主播麥克尼爾(Neill McNeill)形容：「我從未看過天花板可以搖得如此劇烈，更沒有為了逃命而中斷節目。」

阿州克拉克郡(Clarke County)災情較為慘重，17日傳出龍捲風摧毀當地一幢民宅，雖然四處斷壁殘垣但僅兩人受傷，無人死亡。

氣象預測成功讓當地免於冰雹和暴風帶來的災害，否則傷亡恐怕更加慘重；該州州長凱‧艾維(Kay Ivey)說：「我們要感謝的對象太多了，因為本來的狀況可能還更糟。」

南部多個州遭逢惡劣天候， 阿拉巴馬州一戶民宅疑遭龍捲風把屋頂掀翻，掛到電線桿上。(美聯社)

當局18日上午發布一連串龍捲風警報，範圍遍及阿州、喬治亞與佛羅里達州交界帶，但這些地區至截稿時為止尚未傳出重大災情；氣象學家最初預估，暴風圈18日下午進入南、北卡羅來納州後就會發威，但事後看來暴風威力都沒有預測的嚴重。

亞特蘭大都會區則是受到雷雨和暴風交加，風速一度達到每小時50哩(等同於每小時80公里)；莫爾豪斯學院(Morehouse College)被迫在官方推特上宣布校園關閉。

另外傳出災情的還有路易斯安納、田納西和密西西比州；暴風也將德州 東北部分地區的招牌吹落，而阿州與密州交界處則是受到冰雹攻擊，當局形容大小甚至有如棒球，而德州至阿拉巴馬州一帶已有超過7萬戶家庭和店家停電。