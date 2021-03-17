止痛劑官司 普度再提破產重整 薩克勒家族擬賠42.75億

鴉片類止痛劑「奧施康定」釀造無數悲劇，普度藥廠提出的新破產重整計畫，包括提高和解金額到42.75億元。圖為位於康州的普度藥廠總部。(美聯社)

有「土海洛因」之稱的止痛劑「奧施康定」(OxyContin)釀造無數悲劇，也讓普度藥廠官司纏身；「普度」15日深夜提出破產 重整計畫，內容包括擁有該藥廠的薩克勒家族(Sackler family)賠42.75億元，並放棄控股權。

藥廠重整計畫和薩克勒家族賠款的目的，是減緩這種讓人上癮、死亡的止痛劑，對州政府、郡市政府、原住民部落和個別受害人及家屬造成的痛苦。

薩克勒家族原本只願賠償29.75億元，但在普度藥廠提出的300頁破產計畫書中，改為多賠13億元，好讓公司終結數以千計的官司。

重整計畫若獲得債權人和紐約州 白原市聯邦破產法庭批准，賠償金即可開始分三大筆付出：第一筆支付給個別受害人的親屬或監護人、醫院和保險 公司；第二筆付給受害的原住民部落；第三筆，也是數額最大的一筆，付給州政府和地方政府，因為它們要為這害人藥物造成的綜合效應，收拾殘局。

受害個人多屬服用過度劑量而失去健康甚至生命的人，以及母親懷胎時服用過量鴉片止痛劑，出生後罹患「新生兒戒斷症候群」的人。

這個計畫能否被接受，仍在未定之天，該公司2019年聲告破產提出的方案，24州加上華府特區政府同聲譴責，說該方案會切斷原告追究薩克勒家族成員的法律管道；當時，州和地方政府都認為大股東賠償數額不夠，各州政府和受害人家屬16日也表達對新重整計畫的不滿，稱金額仍太少。

新提出的計畫，除了讓薩克勒家族多賠13億元，也未關閉州政府刑事控告他們違犯消費者保護法的管道，只是免除他們民事訴訟的責任。

多年來，聯邦政府和州政府都想設法限制普度行銷「奧施康定」的策略，直到2007年，司法部才和藥廠高層達成和解，由藥廠付出6億3450萬元罰款，免除刑事指控。

藥害2015年起席捲全美各地，無數地方政府、部落、家庭、醫院和保險業者紛紛對配銷商、藥局、製造商提出訴訟，最大目標就是普度。訴訟理由是「奧施康定」造成難戒的毒癮，在20年間害死40萬人。