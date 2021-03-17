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恐怖片「陰宅」原型主角 滅門殺人犯狄佛 69歲獄中死亡

記者顏伶如╱綜合報導
恐怖片「陰宅」主角原型人物狄佛(右二)，1974年犯下滅門血案。(美聯社)
恐怖片「陰宅」主角原型人物狄佛(右二)，1974年犯下滅門血案。(美聯社)

真人真事改編，2005年上映的恐怖片「陰宅」(The Amityville Horror)，劇情描述被列為全美「最有名鬼屋之一」民宅曾經發生的1974年滅門血案；由於殺害父母及兩個弟弟、兩個妹妹而被法院定罪的狄佛(Ronald DeFeo)，12日死亡；紐約州懲教廳(Department of Corrections and Community Services)並未公布死因。

發生於紐約州阿米蒂維爾(Amityville)的這起滅門血案，由於房屋轉手後接連傳出靈異事件，成為多部驚悚小說及電影主題。

紐約州阿米蒂維爾(Amityville)這間發生滅門血案的房屋，轉手後接連傳出靈...
紐約州阿米蒂維爾(Amityville)這間發生滅門血案的房屋，轉手後接連傳出靈異事件。(美聯社)

1974年，當時23歲的狄佛槍殺43歲父親、43歲母親，以及年齡分別為18歲、13歲的兩個妹妹，還有12歲、9歲的兩個弟弟。

狄佛後來遭到六起謀殺罪起訴，雖然律師以「精神失常」為由提出辯護，但狄佛則聲稱腦中有聲音告知家人將對他不利，基於自衛才先下手。1975年，狄佛遭控六項二級謀殺罪都被法院定罪，每項罪名均處以25年有期徒刑。

美聯社報導，狄佛今年2月2日從位於卡茲奇山(Catskill Mountains)的監獄被送往奧伯尼醫學中心(Albany Medical Center)，12日宣告不治，享年69歲。

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