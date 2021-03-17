南佛州小飛機墜毀地面撞車 1童2大人喪生

小飛機筆直撞上休旅車後，在路上引發一條火線。(miami.cbslocal.com截頻)

一架預定飛返佛羅里達州南部彭布羅克派恩斯(Pembroke Pines)北梨機場 (North Perry Airport, HWO)的小型飛機於民宅區失事，波及地面上一輛休旅 車，造成車上一名男童死亡、女性駕駛受傷，以及機上兩人死亡。

消防局說，這起發生於15日而造成三人死亡的的飛安意外事發經過被附近民宅的監視器拍到；車上男童畢夏普(Taylor Bishop)及機上兩名乘客死亡。休旅車駕駛，即男童母親梅根 ‧畢夏普(Megan Bishop)則在15日晚間即獲准出院；機上兩名死亡乘客的身分尚未公布。

事發當時梅根‧畢夏普仍能逃出車外並試圖救出其子，但直到消防隊員抵達現場並接手營救後，才將受困車內的男童救出，並將兩人送醫，但男童到院後不治身亡。

遭到飛來橫禍的休旅車在事發後被拖離現場。(miami.cbslocal.com截頻)

肇事的這款比奇飛機(Beechcraft Bonanza)當日下午3時左右自北梨機場起飛後，隨即試圖返回原起飛機場，但在折返的過程中墜毀。彭布羅克派恩斯消防局主任羅德桂茲(Marcel Rodriguez)指出，可能是因起飛後機械故障所致。

報案人莎拉‧愛席爾說，車子看起來被撕成兩半；她的鄰居安娜貝爾則說聽到巨響，跑出去看發現「所有東西都著火了」。

根據監視器畫面顯示，失事客機的機鼻筆直地撞進正行駛的休旅車中，飛機殘骸四處散落，留下一道長長的火線；過程中也因為觸及電線而造成電力供應異常。

聯邦航空管理局(FAA)與運輸安全委員會(NTSB)正在調查這起事故。