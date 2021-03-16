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國會山莊暴動用噴霧劑襲警 2人被捕

編譯潘勛／綜合15日電
聯邦當局已逮捕並指控兩名男子在1月6日國會山莊暴動時，以防熊噴霧劑噴向國會警察斯科尼克，他後來死亡。圖為其中一名被捕者塔尼歐斯。(美聯社)
聯邦當局已逮捕並指控兩名男子在1月6日國會山莊暴動時，以防熊噴霧劑噴向國會警察斯科尼克，他後來死亡。圖為其中一名被捕者塔尼歐斯。(美聯社)

聯邦當局已逮捕並指控兩名男子，罪名是1月6日國會山莊暴動時，以防熊噴霧劑噴向國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)；但斯科尼克之死因，是否就因該噴霧劑，目前不得而知。

落網的兩人為西維吉尼亞州39歲的塔尼歐斯(George Tanios)及賓州32歲的克哈特(Julian Khater)，他們均在14日被捕；國會暴動案調查最近幾周傳出新說法，指斯科尼克的死因是被化學刺激物噴到。

國會山莊暴亂案共導致五人死亡，距現場最近的檢察官出面指認並起訴一干相關人等，很多暴民被控以襲警、致警受傷罪名；暴亂過程中，有人以棍棒打、刺激物噴、拳打腳踢等方式，攻擊欲阻止暴民入內的警察。

知情人士表示，檢方根據更早蒐證，一開始認為斯科尼克的死因，是遭人以滅火器敲擊頭部，但隨著採證增多，立案因由已改變，目前檢方相信，斯科尼克應是死於吸入化學物質，很可能是防熊噴霧劑。

呈堂文件指出，聯邦調查局(FBI)取得視頻，內容是克哈特以防熊噴霧劑噴向斯科尼克等守衛金屬柵門的警察；克哈特向塔尼歐斯說，「把熊噴劑給我，他們剛剛噴我」；檢方表示，接下來便看到克哈特拿著一罐白色黑蓋的瓶子，瓶內物顯然是化學噴劑，噴向警方。

起訴書寫道，克哈特以噴劑對付警察後，警方「立即由防線撤退，雙手捂臉，倉皇奔走去找水沖洗眼睛。」

斯科尼克殉職的現場狀況尚不明朗，最終死因猶待判定；國會警方表示，他因為與「示威者肢體接觸」而受傷倒地，1月7日死於醫院；國會警察局代理局長表示，官方認定斯科尼克是因公殉職。

聯邦檢察官目前以謀殺罪調查本案，官方表示，檢方仍在評估本案是否適用其他特別罪名，偵辦仍在進行，另斯科尼克的驗屍報告尚未完成，國會警察局正在等候毒物學檢驗結果。

警察 西維吉尼亞州 賓州

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