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佛洛依德案2700萬和解恐影響陪審員 被告要求延審

編譯陳韻涵／綜合15日電
佛洛依德壓頸致死案被告警察沙文(右)的律師尼爾森(左)15日表示，此案2700萬元的巨額和解金，可能影響陪審員公正判斷，要求延審。(美聯社)
佛洛依德壓頸致死案被告警察沙文(右)的律師尼爾森(左)15日表示，此案2700萬元的巨額和解金，可能影響陪審員公正判斷，要求延審。(美聯社)

明尼亞波利斯市非裔佛洛依德(George Floyd)遭警察以膝壓頸致死案，一名被告警察的律師15日表示，此案2700萬元的巨額和解金，可能影響陪審員公正判斷，要求延審。

45歲白人警察沙文(Derek Chauvin)的辯護律師尼爾森(Eric Nelson)表示，將會再次提出動議，爭取此案移地審理；尼爾森之前已試過一次，遭法官駁回。

「我深切關心12日的新聞。」尼爾森說：「這極可能影響陪審員。」

尼爾森指出， 明尼蘇達州檢察長艾利森(Keith Ellison)的兒子耶利米(Jeremiah)出任市議會職務，質疑事件的時間巧合，但未做出指控。

艾利森領導檢察官團隊，且經常出現在法庭中。

在一次的陪審員休息時間，艾利森走到尼爾森的桌前並說：「還有任何人想指控我什麼事嗎？」尼爾森看著艾利森，沒有回應。

明尼亞波利斯市長傅萊(Jacob Frey)輕描淡寫帶過和解達成協議的時間點，而該市檢察官羅瓦德(Jim Rowader)不予回應；兩人的律師都說，當事人遵守律師指南，不評論訴訟中的案件。

市議會12日與佛洛伊德家屬的律師克魯普(Benjamin Crump)達成有史以來最高額的民權事件和解協議，檢察官史萊賀(Steve Schleicher)說，該州沒有權力左右傅萊或市議會 。

尼爾森呼籲亨内平郡(Hennepin County)地區法官卡希爾(Peter Cahill)考慮延審、變更審判地，或撤除潛在具有偏見的陪審員，並思考七名陪審員上周的表現是否受到巨額和解金影響。

史萊賀說，陪審團已表示只會根據案件和證據判斷，呼籲法官「退一步」，思考這是否為真正的問題。

卡希爾同意考慮延期，但不認為這會影響雙方情勢；他表示，可能會召集陪審團員詢問更多問題，雖然他已指示陪審員避免就此案對媒體發表意見。

警察 佛洛伊德 明尼蘇達州

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