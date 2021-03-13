攻擊Uber亞裔司機 舊金山女被逮捕

涉嫌上周末在舊金山攻擊並搶劫一名亞裔優步(Uber)司機的的女嫌犯，在拉斯維加斯被捕。圖為攻擊過程被錄下來。(舊金山CBS電視台截圖)

舊金山 警察局表示，涉嫌上周末在舊金山攻擊並搶劫一名亞裔 優步(Uber)司機的的女子，已在內華達州 拉斯維加斯被捕；警方指出，24歲的馬來西亞‧金恩(Malaysia King)11日下午被拉斯維加斯警方逮捕；24歲的阿爾娜‧基米埃(Arna Kimiai)則透過律師與警方聯絡表示願意自首。

推特11日也傳出另一段影片，內容為她們去年在夏威夷搭乘優步時，以髒話飆罵亞裔司機。

「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review Journal)報導，金恩以外州逃犯身分被押入內華達州監獄，不得保釋。

這起攻擊事件發生於7日，事發過程被車內監視器錄下，影片曝光後在社群網站引起軒然大波；影片畫面顯示，32歲優步司機克哈卡(Subhakar Khadka)以有乘客沒戴口罩為由拒絕提供服務，遭到女乘客一行三人以髒話辱罵。其中一人起身靠近克哈卡近距離咳嗽，搶走他的手機，扯下他的口罩。

金恩在事件影片中身穿紅衣，紅色口罩掛在下巴；基米埃則坐在駕駛座正後方，坐在中間座位的女子身分迄今尚未曝光。

來自尼泊爾的克哈卡事後接受媒體訪問時說，身為亞裔所以遭到歧視；優步、Lyft均已宣布，永久禁止金恩再度使用旗下服務。

舊金山地方電視台KPIX本周稍早指出，舊金山警方以涉嫌攻擊、搶劫罪名，將金恩、基米埃列為嫌犯；警方表示，金恩下車時透過車窗朝坐在車內的克哈卡噴灑胡椒噴霧。

金恩被警方以使用腐蝕性化學物質、毆襲罪(assault and battery)、違反公共衛生安全規定等罪名移送法辦。

基米埃曾在Instagram上傳事發當時的自拍影片，並發文指稱與友人共乘優步卻在公路上被趕下車。基米埃也在一段影片中說，自己行為是錯的，但司機不應該在不安全的地點把乘客趕下車。

根據先前媒體報導，經過克哈卡多次要求之後，優步終於發放120元的清潔費用。事發至今，克哈卡無法工作，網友在GoFundMe網站為克哈卡發動的募款活動，已募得超過6萬8700元。