佛洛伊德案 法官批准涉案警察增控三級謀殺罪

佛洛伊德命案被告、前明尼蘇達州警察沙文(Derek Chauvin)。(本報檔案照)

明尼蘇達州亨內平郡法官卡西爾(Peter Cahill)11日批准檢察官的請求，將向涉嫌跪殺非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)的前明尼蘇達州警察 沙文(Derek Chauvin)增列「三級謀殺」控罪，此舉為陪審團提供了額外的定罪選項，同時掃除該案可能推遲數月開審的疑慮；此外，截至11日，該案陪審團12名陪審員的遴選工作中，已有五名通過控辯雙方的篩選。

11日的裁決，使被告的控罪，由二級謀殺、二級過失殺人兩項，增加到三項，事實上，法官曾於去年秋天撤銷三級謀殺罪，但檢方提出上訴，辯方也曾試圖阻止增此指控。

法律專家表示，新的控罪提供陪審員有更多選擇來判定被告犯有謀殺罪，三級謀殺主要包括「做出對他人非常危險的行為」，法官之前將該項控罪撤銷，是因為覺得被告的行為只是針對佛洛伊德，對其他任何人並未帶來危險。

然而最近明州 的一項判例卻讓此情況翻轉，該州上訴法院剛對一名前明尼拿波利斯市警察做出維持三級謀殺罪的判決，該名警察殺害了一位澳洲女性，此裁決也建立了先例，那就是即使僅有一人受到威脅，也能提出三級謀殺控罪。

上訴法院法官10日表示，不會受理被告想推翻增列控罪的上訴。卡西爾11日對此說明，他接受先例，且「不批准加上三級謀殺罪的動議，是濫用自由裁量權」。

根據明州法律，三級謀殺一般是指嫌犯並沒有想猛烈毆打他人或想造成他人死亡，但其行為魯莽，有可能造成他人死亡，三級謀殺通常比二級謀殺更易證明，在明州最高刑期不超過25年。

二級謀殺和二級過失殺人，前者須由檢方證明被告的確犯了攻擊重罪，並且在毆打過程中導致他人死亡；二級過失殺人則須由檢方證明，被告是出於疏忽才造成他人死亡，這兩項控罪最高可處40年徒刑。