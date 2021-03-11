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矽谷保全公司被駭 特斯拉、醫院、監獄等15萬部監視器視頻外洩

編譯潘勛／綜合10日電
一個國際駭客集團宣布成功入侵矽谷新創公司「Verkada Inc.」系統，取得15萬部保全攝像鏡頭拍攝的畫面。圖為華盛頓州一家旅館的保全攝像機。(美聯社)
一個國際駭客集團宣布成功入侵矽谷新創公司「Verkada Inc.」系統，取得15萬部保全攝像鏡頭拍攝的畫面。圖為華盛頓州一家旅館的保全攝像機。(美聯社)

一個國際駭客集團宣布已成功入侵矽谷新創公司「Verkada Inc.」系統，取得15萬部保全攝像鏡頭拍攝的畫面，遭公布的知名公司有汽車製造商特斯拉(Tesla)、軟體公司「Cloudflare Inc.」，此外還有婦產科、精神科醫院，乃至監獄、警察局與學校的保全鏡頭所拍資料。

「彭博社」(Bloomberg)報導，國際駭客集團成員之一的柯特曼(Tillie Kottmann)表示，這群國際駭客已取得管道，可以看到Verkada公司整個客戶視頻檔案庫。

彭博社檢視過一支視頻，影像為Verkada裝設在佛州「哈利法克斯醫院」(Halifax Health)保全鏡頭所拍攝、內容顯然是院方八名工作人員費勁制伏一名男子，把他按在病床上。

另一支視頻拍自特斯拉上海廠房，內容為工人在組裝線上忙碌；駭客們表示，已有管道進入特斯拉工廠、倉庫裝設的222部保全攝像機。

還有一支視頻，內容是麻州史托頓(Stoughton)鎮警局警官在審訊一名戴手銬男子；駭客們另能取得阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)市「麥迪遜郡立監獄」(Madison County Jail)內部330部保全攝像機所拍畫面。

柯特曼名列侵入加州聖馬刁(San Mateo) Verkada系統的駭客之一，他表示國際駭客集團這次入侵，用意在凸顯監視鏡頭有多普遍，而要侵入這種系統又多方便；柯特曼表示，他們以往成功駭入晶片大廠英特爾、日產汽車廠，動機是「很好奇，為資訊自由而戰，抵抗知識產權，強烈反對資本主義，總之就是太好玩，欲罷不能」。

Verkada公司發言人發表聲明說，已經癱瘓一切管理員帳號，以阻止任何未獲授權進入公司內部網路；公司也已展開調查，公司也通知了客戶。

特斯拉等公司發言人並未立即應要求置評；至於駭客事件影響所及的監獄、醫院及學校發言人不是拒絕評論，便是未回應。

駭客 特斯拉 監獄

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