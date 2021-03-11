Hertz租車公司遲交可證明無罪收據 5年冤獄男提告

密西根州被拘押近五年的男子奧爾福德控告赫茲租車公司，指稱該公司未能在他被判謀殺罪之前及時提供收據以證明他無罪。(美聯社)

密西根州一名被拘留近五年的男子奧福德(Herbert Alford)9日控告赫茲租車 公司(Hertz)，指該公司未能在他2011年被判謀殺罪之前及時提供收據以證明他無罪。

奧福德直到2018年才取得赫茲公司證據，去年得以免除罪名，只因收據姍姍來遲而冤蹲牢房。

奧福德9日對赫茲提起訴訟，全案因赫茲正值破產重組 而放緩；儘管如此，奧福德仍尋求經濟補償。

律師懷特(Jamie White)表示，無疑的，假如他們(赫茲)出示這些文件，奧福德就可避免入獄。赫茲則說，對奧福德發生的事深感難過。

赫茲發言人盧斯特(Lauren Luster)10日表示，該公司2015年被要求提供收據時，短時間無法找到2011年起的租車紀錄，但仍繼續全力尋找，終於在2018年找到租賃紀錄並馬上提出。

懷特說，奧福德2016年因亞當斯(Michael Adams)遭槍殺身亡而被判二級謀殺罪；赫茲租車收據顯示，亞當斯被槍殺那一刻，奧福德正在蘭辛地區的機場 租車，而槍殺地點距機場20分鐘路程。

奧福德在監獄服刑近五年後罪名被取消，對他的控罪紀錄也在2020年撤銷。