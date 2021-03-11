我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

讚梅蘭妮亞「極品人妻」挨轟 牧師請假求諮詢

編譯陳韻涵／綜合10日電
密蘇里州牧師克拉克布道發表歧視女性身體的言論，並形容前第一夫人梅蘭妮亞‧川普是「極品人妻」引發爭議而請假，並尋求專業諮詢。(臉書截頻)
密蘇里州牧師克拉克布道發表歧視女性身體的言論，並形容前第一夫人梅蘭妮亞‧川普是「極品人妻」引發爭議而請假，並尋求專業諮詢。(臉書截頻)

密蘇里州東南方馬爾登第一浸信會教堂(Malden First General Baptist Church)牧師克拉克(Stewart-Allen Clark)，因上個月布道發表歧視女性身型的言論，如今暫時離職並尋求專業諮商。

克拉克當時稱讚50歲的前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)是「極品人妻」，呼籲各位太太減肥且要足以勾起丈夫的「興趣」；他的言論充斥性別歧視且違背基督教義，引起一片譁然。

流傳在臉書(Facebook)和推特(Twitter)上的影片顯示，克拉克說，不懂為何許多女性在婚後鬆懈，太太應該要能勾起丈夫的慾望才對。

他說：「我只能說，並非所有人都能像(梅蘭妮亞)那樣(成為極品人妻)，阿們，但是妳們也不必看上去像個女漢子！」

克拉克甚至以哥林多人(Corinthians)的論述做結論，稱「妻子不再擁有身體的所有自主權，必須與丈夫分享；所以，無論她是否有心情，拿出你們的聖經吧」。

克拉克的言論招致撻伐後，他原屬的第一浸信會教堂發布稱明表示，克拉克牧師2日起請假，正尋求專業諮商。

馬爾登第一浸信會教堂隸屬的浸信會總會(The General Baptist Council of Associations)則透過臉書發布聲明，譴責克拉克的布道內容，稱克拉克的布道內容「包含了與第一浸信會不一致的立場和價值觀」，強調「浸信會相信每位女性都是神創作的形象，也必須因此被珍視」。

密蘇里州牧師克拉克布道發表歧視女性身體的言論，並形容前第一夫人梅蘭妮亞‧川普是「...
密蘇里州牧師克拉克布道發表歧視女性身體的言論，並形容前第一夫人梅蘭妮亞‧川普是「極品人妻」引發爭議而請假，並尋求專業諮詢。(臉書截頻)

梅蘭妮亞 歧視 臉書

上一則

疫情下「得知什麼叫做幸福」 米雪兒準備退休

下一則

國際婦女勇氣獎頒獎禮 第一夫人吉兒刻意撞衫「致敬」梅根？

延伸閱讀

葛謨性騷案 詹樂霞任金賢俊、克拉克主導調查

葛謨性騷案 詹樂霞任金賢俊、克拉克主導調查
因疫關校 學生自殺多 「即將13歲」記錄孩子生命停格…

因疫關校 學生自殺多 「即將13歲」記錄孩子生命停格…
影／牧師讚梅蘭妮亞是極品人妻 要各位太太減肥

影／牧師讚梅蘭妮亞是極品人妻 要各位太太減肥
NBA／馬刺砍掉重練？傳喊賣德羅展等5名大將

NBA／馬刺砍掉重練？傳喊賣德羅展等5名大將

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

2021-03-09 22:50
德州州長艾伯特宣布「全面開放德州」，長期在德州醫院加護病房照顧染疫患者的護士布瑞特妮‧斯瑪特說，醫護人員本已看到隧道盡頭的曙光，但州長的宣布將那光給「滅了」。(截圖自CBS電視畫面)

德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光

2021-03-03 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？