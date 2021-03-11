讚梅蘭妮亞「極品人妻」挨轟 牧師請假求諮詢

密蘇里州牧師克拉克布道發表歧視女性身體的言論，並形容前第一夫人梅蘭妮亞‧川普是「極品人妻」引發爭議而請假，並尋求專業諮詢。(臉書截頻)

密蘇里州東南方馬爾登第一浸信會教堂(Malden First General Baptist Church)牧師克拉克(Stewart-Allen Clark)，因上個月布道發表歧視 女性身型的言論，如今暫時離職並尋求專業諮商。

克拉克當時稱讚50歲的前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump)是「極品人妻」，呼籲各位太太減肥且要足以勾起丈夫的「興趣」；他的言論充斥性別歧視且違背基督教義，引起一片譁然。

流傳在臉書 (Facebook)和推特(Twitter)上的影片顯示，克拉克說，不懂為何許多女性在婚後鬆懈，太太應該要能勾起丈夫的慾望才對。

他說：「我只能說，並非所有人都能像(梅蘭妮亞)那樣(成為極品人妻)，阿們，但是妳們也不必看上去像個女漢子！」

克拉克甚至以哥林多人(Corinthians)的論述做結論，稱「妻子不再擁有身體的所有自主權，必須與丈夫分享；所以，無論她是否有心情，拿出你們的聖經吧」。

克拉克的言論招致撻伐後，他原屬的第一浸信會教堂發布稱明表示，克拉克牧師2日起請假，正尋求專業諮商。

馬爾登第一浸信會教堂隸屬的浸信會總會(The General Baptist Council of Associations)則透過臉書發布聲明，譴責克拉克的布道內容，稱克拉克的布道內容「包含了與第一浸信會不一致的立場和價值觀」，強調「浸信會相信每位女性都是神創作的形象，也必須因此被珍視」。