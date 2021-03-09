佛洛伊德案開審 首日延選陪審團 證人可能達400名

沙文案8日延選陪審團。(本報檔案照片)

涉嫌以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)頸部致死的前明尼蘇達州警察 沙文(Derek Chauvin)一案8日開審，由於檢方提出暫停陪審團篩選，直到上訴法院對是否向被告沙文增加「三級謀殺」控罪做出裁決，導致原本首日預計進行的12名陪審員及兩名預備陪審員的遴選延遲。

至當日休庭前，檢方與被告辯方對是否等待上訴法院裁決未達成協議，法官卡西爾(Peter Cahill)宣布，除非上訴法院另有指示，9日恢復陪審團篩選。

法官也首次透露，該案最多可能傳喚多達400名證人，要求雙方於22日前確定出庭證人名單，第一場被告辯方與控方的開庭陳述則將在29日舉行。

在此同時，為防範該案開審再次引發暴動，明州 出動大批警力駐守政府建築，預料未來一段時間，明尼拿波利斯市將隨處可見荷槍實彈的警察和國民兵。

明州刑事律師周東發說，允許或者拒絕檢方要求加上第三項指控「三級謀殺」對該案非常關鍵，因可大幅提高定罪的機率，法官去年秋天撤銷了此控罪，但上訴法院5日同意檢方可以重新加入該項指控。

「三級謀殺」懸而未決，沙文目前罪名為二級謀殺和二級過失殺人，前者需由檢方證明被告沙文的確犯了打人重罪，並且在毆打過程中導致他人死亡；二級過失殺人則需由檢方證明，沙文是出於疏忽才造成他人死亡，這兩項控罪最高可處40年徒刑。

根據明州法律，三級謀殺一般是指嫌犯並沒有想猛烈毆打他人或想造成他人死亡，但其行為魯莽，有可能造成他人死亡。周東發表示，「三級謀殺」一般比二級謀殺更易證明，在明州最高刑期不會超過25年。

律師分析，沙文如在法庭中申辯「沒有打人，只是在執行公務」，且弗洛伊德的死因，是因為吸毒加緊張，以及他自身疾病造成，此說法只要能說服一名陪審員，他的兩項二級罪以及可能加上的三級謀殺罪，都將無法定罪。

周東發說，許多人都「誤」將此案視為仇恨犯罪，但庭上爭辯的並非黑人與白人間的仇視歧視，而是被告犯罪的因素是否成立，「這個案件不是仇恨案件」，不過，顯而易見的是如果沙文被判無罪，去年的抗議狂潮恐將死灰復燃。