科羅拉多大學附近百人派對朝警消丟石塊 3警掛彩

圓石市科羅拉多大學附近一場聚集數百人的派對7日變調成為警民暴力衝突，造成三名員警受傷。(ABC電視台截圖)

科羅拉多州圓石市科羅拉多大學(University of Colorado in Boulder)附近一場聚集數百人的派對7日變調成為警民暴力衝突，造成三名員警掛彩，警方矢言追究責任。

警方表示，6日晚間，數百人湧進大學丘(University Hill)地區，這群人被告知離開時大為不滿，朝警消人員丟擲瓶罐、石塊等物體。

郡警長瑪莉斯‧赫洛德(Maris Herold)表示，至少一輛車被暴徒推倒，底盤翻天；警方出動突擊小組(SWAT)並發射催淚瓦斯，群眾人數一度來到500到800人之間。

當地媒體的報導畫面顯示，群眾在路中間施放煙火，一輛警車和一輛消防車被毀；這群人在新冠肺炎疫情 未歇之際，未保持社交距離，也沒戴口罩。

赫洛德說，當約100人朝員警人牆衝過來時，警方一度決定撤退，整起事件歷經三個多小時，才在晚間9時驅散群眾。

地方檢察官杜帝(Michael Dougherty)，這起疫情之下的騷亂「丟臉」，「我聽說人們稱之為派對，我不認為派對會出現翻車，也不覺得朝警消人員丟瓶罐和石塊是派對上會出現的行徑」，「這些是犯罪行徑，也會以此究責」。

警方已透過隨身偵蒐密錄器和社群 網路的照片、影片糾舉涉案人士，並在市府網站架設入口，呼籲市民提供相關影片。

赫洛德表示，案發地傍晚5時到9時之間，沒有立即逮捕任何肇事者，是擔心觸怒群眾情緒，唯恐更多員警陷入危險，當局已掌握許多「很棒的」影片，足以追查嫌犯。

三名受傷的員警已逐漸康復無大礙，其中一人頭部遭重擊，另一人臉部掛彩，所幸後者帶著防毒面罩而傷勢輕微。

赫洛德表示，政府汽車蒙受數千元的損害，另有私人住宅受損。

大學丘的居民數十年來已習慣時常有瘋狂派對，1997年在該校附近的騷亂轉趨暴戾，造成12名警察 受傷。