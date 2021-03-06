大衣侵權土著圖案 精品百貨尼曼馬庫斯與阿拉斯加原住民和解
阿拉斯加原住民文化組織和尼門馬可斯(Neiman Marcus)精品百貨公司就大衣設計侵權案達成和解。
尼曼百貨所售一款大衣採用土著文化有版權的幾何圖案設計。
根據公共媒體Juneau Public Media，西拉斯卡遺產研究所(Sealaska Heritage Institute)聲明說，尼門馬可斯及另11名被告與原告同意解決所有爭端。
特林吉特人是北美洲太平洋西北海岸的原住民，其語言稱為朱諾(Juneau)，西拉斯卡遺產研究所以朱諾語言為基礎，是西拉斯卡公司的文化管理單位；西拉斯卡公司全力維護南阿拉斯加特林吉特、海達和欽西安等部落。
西拉斯卡研究所在2020年4月聯邦訴訟中稱，尼曼百貨2555元大衣非法使用原住民編織藝術Ravenstail、並使用這個名稱，2019年在市面上銷售。
該研究所指稱，Ravenstail之名與編識風格屬於特林吉特、海達和欽西安部落，已有數百年歷史；根據訴訟，這件侵權大衣還模仿近四分之一世紀前特林吉特織布工製作的Ravenstail外套。
根據訴訟，尼門馬可斯違反「聯邦印第安藝術和手工藝品法」(Indian Arts and Crafts Act)，產品以印第安風之名行銷，實際上由原住民所產。
西拉斯卡還說，尼門馬可斯的長袍侵犯織布大師里扎爾(Clarissa Rizal)的版權，她1996年創作長尾袍，2016年去世後，家人取得版權，2019年繼承人到美國版權局註冊，之後，版權獨家授予西拉斯卡。
西拉斯卡律師亞當斯(Jacob Adams)說，協議內容保密，但其中某些影響可能會被公開。
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