大衣侵權土著圖案 精品百貨尼曼馬庫斯與阿拉斯加原住民和解

阿拉斯加土著文化組織和精品百貨公司尼曼馬庫斯就大衣設計侵權案達成和解。圖為涉入爭議的特林吉特人傳統服飾。(美聯社)

阿拉斯加原住民文化組織和尼門馬可斯(Neiman Marcus )精品百貨公司就大衣設計侵權案達成和解。

尼曼百貨所售一款大衣採用土著文化有版權的幾何圖案設計。

根據公共媒體Juneau Public Media，西拉斯卡遺產研究所(Sealaska Heritage Institute)聲明說，尼門馬可斯及另11名被告與原告同意解決所有爭端。

特林吉特人是北美洲太平洋西北海岸的原住民，其語言稱為朱諾(Juneau)，西拉斯卡遺產研究所以朱諾語言為基礎，是西拉斯卡公司的文化管理單位；西拉斯卡公司全力維護南阿拉斯加特林吉特、海達和欽西安等部落。

西拉斯卡研究所在2020年4月聯邦訴訟中稱，尼曼百貨2555元大衣非法使用原住民編織藝術Ravenstail、並使用這個名稱，2019年在市面上銷售。

阿拉斯加土著文化組織和精品百貨公司尼曼馬庫斯就大衣設計侵權案達成和解。(Getty Images)

該研究所指稱，Ravenstail之名與編識風格屬於特林吉特、海達和欽西安部落，已有數百年歷史；根據訴訟，這件侵權大衣還模仿近四分之一世紀前特林吉特織布工製作的Ravenstail外套。

根據訴訟，尼門馬可斯違反「聯邦印第安藝術和手工藝品法」(Indian Arts and Crafts Act)，產品以印第安風之名行銷，實際上由原住民所產。

西拉斯卡還說，尼門馬可斯的長袍侵犯織布大師里扎爾(Clarissa Rizal)的版權，她1996年創作長尾袍，2016年去世後，家人取得版權，2019年繼承人到美國 版權局註冊，之後，版權獨家授予西拉斯卡。

西拉斯卡律師亞當斯(Jacob Adams)說，協議內容保密，但其中某些影響可能會被公開。