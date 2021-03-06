我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

大衣侵權土著圖案 精品百貨尼曼馬庫斯與阿拉斯加原住民和解

編譯周芳苑／綜合5日電
阿拉斯加土著文化組織和精品百貨公司尼曼馬庫斯就大衣設計侵權案達成和解。圖為涉入爭議的特林吉特人傳統服飾。(美聯社)
阿拉斯加土著文化組織和精品百貨公司尼曼馬庫斯就大衣設計侵權案達成和解。圖為涉入爭議的特林吉特人傳統服飾。(美聯社)

阿拉斯加原住民文化組織和尼門馬可斯(Neiman Marcus)精品百貨公司就大衣設計侵權案達成和解。

尼曼百貨所售一款大衣採用土著文化有版權的幾何圖案設計。

根據公共媒體Juneau Public Media，西拉斯卡遺產研究所(Sealaska Heritage Institute)聲明說，尼門馬可斯及另11名被告與原告同意解決所有爭端。

特林吉特人是北美洲太平洋西北海岸的原住民，其語言稱為朱諾(Juneau)，西拉斯卡遺產研究所以朱諾語言為基礎，是西拉斯卡公司的文化管理單位；西拉斯卡公司全力維護南阿拉斯加特林吉特、海達和欽西安等部落。

西拉斯卡研究所在2020年4月聯邦訴訟中稱，尼曼百貨2555元大衣非法使用原住民編織藝術Ravenstail、並使用這個名稱，2019年在市面上銷售。

阿拉斯加土著文化組織和精品百貨公司尼曼馬庫斯就大衣設計侵權案達成和解。(Gett...
阿拉斯加土著文化組織和精品百貨公司尼曼馬庫斯就大衣設計侵權案達成和解。(Getty Images)

該研究所指稱，Ravenstail之名與編識風格屬於特林吉特、海達和欽西安部落，已有數百年歷史；根據訴訟，這件侵權大衣還模仿近四分之一世紀前特林吉特織布工製作的Ravenstail外套。

根據訴訟，尼門馬可斯違反「聯邦印第安藝術和手工藝品法」(Indian Arts and Crafts Act)，產品以印第安風之名行銷，實際上由原住民所產。

西拉斯卡還說，尼門馬可斯的長袍侵犯織布大師里扎爾(Clarissa Rizal)的版權，她1996年創作長尾袍，2016年去世後，家人取得版權，2019年繼承人到美國版權局註冊，之後，版權獨家授予西拉斯卡。

西拉斯卡律師亞當斯(Jacob Adams)說，協議內容保密，但其中某些影響可能會被公開。

美國 Neiman Marcus

上一則

聖地牙哥動物園猿猴 接種新冠疫苗

下一則

北達科他州議員 涉威脅與性騷擾女性被踢出議會

延伸閱讀

教育局重申 參加學測及格才能畢業

教育局重申 參加學測及格才能畢業
NBA／卡珍斯分手火箭？教頭闢謠：他還會上場

NBA／卡珍斯分手火箭？教頭闢謠：他還會上場
拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖

拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖
中國中東歐峰會 多國領導人拒出席

中國中東歐峰會 多國領導人拒出席

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說