北達科他州議員 涉威脅與性騷擾女性被踢出議會

北達科他州共和黨籍州眾議院員西蒙斯因在州議會內威脅與性騷擾女性，成為該州史上首位遭開除的議員。(美聯社)

北達科他州共和黨 籍州眾議員 西蒙斯(Luke Simons)因在州議會內威脅與性騷擾女性，4日經議員投票 逐出議會，為該州史上頭一遭。

州眾議會以69票對25票，將西蒙斯開除；他的惡行可追溯至2017年剛上任時，就連在州眾議會占極大多數優勢的共和黨，也支持將自家議員開除。多數黨領袖波勒特(Chet Pollert)表示，西蒙斯有許多機會避免陷入窘境。他說：「唯一遏止他的方式，就只有將他逐出眾議會。」

儘管如此，西蒙斯仍否認自己有不正當行為；他責怪指控者曲解他的話與原意，更認為這是任何一位議員都有可能碰上的狀況，而且自己並未獲得正當法律程序。

西蒙斯表示：「我能對你們任何人提出指控，在這種狀況下，你就直接被宣告有罪。」

無黨派立法政務會(Legislative Council)報告指出，西蒙斯對女性職員與實習生有不當行為，不僅評論她們的外貌，更主動按摩肩膀。一位員工形容他的行為「讓人不舒服」。

43歲的西蒙斯已婚，育有五子，一名女性透露，他曾經說她是「最漂亮的那一個」，還侮辱她的丈夫。她透露：「他說像我這麼會打扮的人，怎麼會嫁給我先生那種白痴。」

該名女性還指控西蒙斯去廁所前，刻意將他的便當盒放在她辦公室，還說「裡面最好沒有炸彈」。

根據北達科他州憲法，州參議會或州眾議會若要開除議員，必須有三分之二的成員投票通過；在州眾議會共和黨擁有80比14的龐大優勢下，需要至少63人贊成，而有69人投票將他逐出。

共同針對西蒙斯提出動議的民主黨籍州眾議會少數黨領袖波席(Josh Boschee)看著他直言：「你傷害了他人與議會的廉正。」

同為共和黨的州眾議員貝克(Rick Becker)曾為西蒙斯辯護，提出動議以譴責的方式代替開除，但28票對66票未能通過。