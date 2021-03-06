北達科他州議員 涉威脅與性騷擾女性被踢出議會
北達科他州共和黨籍州眾議員西蒙斯(Luke Simons)因在州議會內威脅與性騷擾女性，4日經議員投票逐出議會，為該州史上頭一遭。
州眾議會以69票對25票，將西蒙斯開除；他的惡行可追溯至2017年剛上任時，就連在州眾議會占極大多數優勢的共和黨，也支持將自家議員開除。多數黨領袖波勒特(Chet Pollert)表示，西蒙斯有許多機會避免陷入窘境。他說：「唯一遏止他的方式，就只有將他逐出眾議會。」
儘管如此，西蒙斯仍否認自己有不正當行為；他責怪指控者曲解他的話與原意，更認為這是任何一位議員都有可能碰上的狀況，而且自己並未獲得正當法律程序。
西蒙斯表示：「我能對你們任何人提出指控，在這種狀況下，你就直接被宣告有罪。」
無黨派立法政務會(Legislative Council)報告指出，西蒙斯對女性職員與實習生有不當行為，不僅評論她們的外貌，更主動按摩肩膀。一位員工形容他的行為「讓人不舒服」。
43歲的西蒙斯已婚，育有五子，一名女性透露，他曾經說她是「最漂亮的那一個」，還侮辱她的丈夫。她透露：「他說像我這麼會打扮的人，怎麼會嫁給我先生那種白痴。」
該名女性還指控西蒙斯去廁所前，刻意將他的便當盒放在她辦公室，還說「裡面最好沒有炸彈」。
根據北達科他州憲法，州參議會或州眾議會若要開除議員，必須有三分之二的成員投票通過；在州眾議會共和黨擁有80比14的龐大優勢下，需要至少63人贊成，而有69人投票將他逐出。
共同針對西蒙斯提出動議的民主黨籍州眾議會少數黨領袖波席(Josh Boschee)看著他直言：「你傷害了他人與議會的廉正。」
同為共和黨的州眾議員貝克(Rick Becker)曾為西蒙斯辯護，提出動議以譴責的方式代替開除，但28票對66票未能通過。
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