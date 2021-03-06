調查報告：迫降聯航班機 老舊扇葉斷裂打壞引擎
上月從丹佛起飛後不久就返航迫降的聯合航空(United Airlines)班機，經細部調查，發現引擎風扇葉片老舊，多處出現裂痕，扇片掉入引擎。
全國交通安全委員會(NTSB)5日公告調查結果，說風扇葉片內面多處發現「源自金屬疲勞的裂痕」，其他多處也出現「次要」破裂痕跡。
這架飛機的普拉特惠特尼引擎2016年上一次檢查後，飛行了2979個航次，根據規定，每飛行6500次就要檢查一次引擎風扇葉片。NTSB認為，壞掉的扇片破壞了鄰近扇片，導致引擎故障。
2月20日那次事故之後，引擎製造公司請客戶每飛1000次就檢查一次；隨後，聯邦航空局下令，該型引擎的飛機，下次起飛前一律先檢查扇片。
裝有該型引擎，目前還在飛的波音777噴射機不到100架，另有幾十架他型飛機，因疫情期間生意不佳，暫停使用。 裝設這問題引擎的飛機，除了聯合航空，僅有日本和南韓航空公司。
上述事故的波音777班機，原定飛往夏威夷，起飛不到幾分鐘就發生碎片掉落事故，引擎碎片灑落在丹佛市郊民宅區。
NTSB說，駕駛員剛開始加大兩個引擎的馬力，駕駛艙錄音器就響起一陣爆裂聲，飛行紀錄器顯示，引擎自動關閉，發出火警。
飛行員立刻向全機乘客宣布發生緊急事故，隨即靠另一個引擎，返回丹佛國際機場，安全降落，機上或地面都沒人受傷。
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