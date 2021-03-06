我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

調查報告：迫降聯航班機 老舊扇葉斷裂打壞引擎

記者張聲肇／綜合報導
聯合航空這架波音777型客機引擎扇葉斷裂，導致上月20日從丹佛機場起飛後，引擎起火，大型部件掉落在丹佛市郊住宅區。(美聯社)
聯合航空這架波音777型客機引擎扇葉斷裂，導致上月20日從丹佛機場起飛後，引擎起火，大型部件掉落在丹佛市郊住宅區。(美聯社)

上月從丹佛起飛後不久就返航迫降的聯合航空(United Airlines)班機，經細部調查，發現引擎風扇葉片老舊，多處出現裂痕，扇片掉入引擎。

全國交通安全委員會(NTSB)5日公告調查結果，說風扇葉片內面多處發現「源自金屬疲勞的裂痕」，其他多處也出現「次要」破裂痕跡。

這架飛機的普拉特惠特尼引擎2016年上一次檢查後，飛行了2979個航次，根據規定，每飛行6500次就要檢查一次引擎風扇葉片。NTSB認為，壞掉的扇片破壞了鄰近扇片，導致引擎故障。

2月20日那次事故之後，引擎製造公司請客戶每飛1000次就檢查一次；隨後，聯邦航空局下令，該型引擎的飛機，下次起飛前一律先檢查扇片。

聯合航空這架波音777型客機引擎扇葉斷裂，導致上月20日從丹佛機場起飛後迫降，引...
聯合航空這架波音777型客機引擎扇葉斷裂，導致上月20日從丹佛機場起飛後迫降，引擎大型部件掉落在丹佛市郊住宅區。(美聯社)

裝有該型引擎，目前還在飛的波音777噴射機不到100架，另有幾十架他型飛機，因疫情期間生意不佳，暫停使用。 裝設這問題引擎的飛機，除了聯合航空，僅有日本和南韓航空公司。

上述事故的波音777班機，原定飛往夏威夷，起飛不到幾分鐘就發生碎片掉落事故，引擎碎片灑落在丹佛市郊民宅區。

NTSB說，駕駛員剛開始加大兩個引擎的馬力，駕駛艙錄音器就響起一陣爆裂聲，飛行紀錄器顯示，引擎自動關閉，發出火警。

飛行員立刻向全機乘客宣布發生緊急事故，隨即靠另一個引擎，返回丹佛國際機場，安全降落，機上或地面都沒人受傷。

疫情 夏威夷 機場

上一則

北達科他州議員 涉威脅與性騷擾女性被踢出議會

下一則

室內無故有風 紐約女公寓浴室鏡後有洞 竟通隔棟空屋

延伸閱讀

全美最暢銷多功能車 豐田RAV4頻傳起火 調查190萬輛車

全美最暢銷多功能車 豐田RAV4頻傳起火 調查190萬輛車
騎上哈雷首款跨界作品Pan America 馳騁秘境探險去

騎上哈雷首款跨界作品Pan America 馳騁秘境探險去
引擎「掉片」再生1起 波音建議同款777停飛

引擎「掉片」再生1起 波音建議同款777停飛
聯航客機驚魂 機長被喚英雄 聯航同型引擎飛機停飛

聯航客機驚魂 機長被喚英雄 聯航同型引擎飛機停飛

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說