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「5號公路殺人魔」暴斃獄中 解剖證實遭獄友勒死

記者顏伶如／綜合報導
Jason Budrow涉嫌殺害基比。(美聯社)
Jason Budrow涉嫌殺害基比。(美聯社)

1970年代至1980年代至少殺害7名婦女而遭定罪的「五號公路殺人魔」(I-5 Strangler)基比(Roger Reece Kibbe)，2月28日被發現陳屍加州沙加緬度(Sacramento)東南邊州立監獄牢房；3日公布的解剖報告顯示，81歲的基比被獄友徒手勒斃。

基比28日在加州穆爾溪州立監獄(Mule Creek State Prison)被發現昏迷不醒，一名40歲獄友則站在一旁，表現冷靜。

阿馬多爾郡(Amador County)警長辦公室3日宣布，根據解剖報告，基比死因為他殺，遭人徒手勒死。不過，檢警迄今尚未針對基比之死對任何人控罪。

基比原為沙加緬度地區家具店員工，哥哥則是警員；1991年，基比因殺害17歲西雅圖翹家少女法拉肯波爾(Darcine Frackenpohl)而被定罪；1987年9月，法拉肯波爾赤裸屍體在南太浩湖(South Lake Tahoe)被人發現。

警方懷疑多起未偵破的強暴殺人案也是基比所為，卻始終無法證實。直到2009年，加州聖荷昆郡(San Joaquin County)區域檢察官辦公室調查人員才透過基因比對新科技，證明發生於加州北部的六起強暴殺人案，兇嫌正是基比。

案件發生地點都在五號州際公路(Interstate 5)附近，基比被媒體冠上「五號公路殺人魔」封號，其中多名婦女是在1986年遇害。基比最後被沙加緬度警方逮捕，是因為一名婦女臨危逃脫。

退休的聖荷昆郡警探貝爾托契尼(Vito Bertocchini)接受「沙加緬度勤奮者報」(Sacramento Bee)訪問時曾指出，基比被偵破的第一起殺人案與最後一起殺人案之間相隔十年，期間基比可能還殺害了其他婦女。調查人員曾發現，某些遭到殺害棄屍的婦女，身上衣著有著被刀割出的圖型，與基比在受害者衣服固定留下特有刀割圖案的手段一模一樣。

因至少殺害七名婦女而遭定罪的「五號公路殺人魔」基比，被獄友徒手勒斃。(美聯社)
因至少殺害七名婦女而遭定罪的「五號公路殺人魔」基比，被獄友徒手勒斃。(美聯社)

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