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隱瞞與中國研究機構財務關係 華裔科學家遭FBI調查

記者顏伶如／綜合報導
美籍華裔科學家阮一駿，向聯邦政府申請研究獎助金時，未申報與中國研究機構的財務關係，遭聯邦調查局調查。(WGME電視台截圖)
美籍華裔科學家阮一駿，向聯邦政府申請研究獎助金時，未申報與中國研究機構的財務關係，遭聯邦調查局調查。(WGME電視台截圖)

根據緬因州聯邦區域法院紀錄，原本在傑克森實驗室(Jackson Laboratory)康州法明頓(Farmington)分部任職的美籍華裔科學家阮一駿(Yijun Ruan)，在向聯邦政府申請研究獎助金時，由於未依規定申報與中國研究機構的財務關係，已遭聯邦調查局(FBI)調查。

阮一駿尚未被起訴；這起案件與之前多起美國大學及研究機構學術人員因未透露與中國關係而遭調查的前例類似，聯邦機關指控學術經費遭到非法轉移，用來資助與中國有關的計畫。

聯邦調查局在提交給法院的宣誓證詞中指出，阮一駿在傑克森實驗室共計17項研究計畫中都列名主要研究者( primary investigator，PI)，2014年至2020年間共獲國家衛生研究院(National Institutes of Health)1500多萬元經費，但申請贊助時卻未依規定如實申報同時也在中國的華中農業大學、深圳人民醫院任職，有觸犯聯邦電匯詐欺法之嫌。

據法院紀錄，聯邦調查局已向法院聲請調查阮一駿谷歌電子郵箱Gmail的電子搜索令，以進一步追查他與中國研究機構的關係。

總部位於緬因州巴爾港(Bar Harbor)的傑克森實驗室，已將阮一駿的傑克森實驗室電郵帳號密碼交給聯邦調查局，調查人員得以取得郵箱寄發與接收的電郵檔案。

聯邦調查局的宣誓證詞是在2020年12月30日交給緬因州美國聯邦區域法院，但內容本周才解密；聯邦調查局在證詞中並未提到阮一駿收到的國家衛生研究院經費，是否遭到非法轉移至其他機構。

根據履歷表紀錄，阮一駿畢業於華中農業大學大學部及研究所，1994年拿到馬里蘭大學(University of Maryland)植物分子生物學博士。

阮一駿2012年開始在傑克森實驗室工作，之前則在新加坡國立大學(National University of Singapore)、新加坡基因研究所(Genome Institute of Singapore)任職。傑克森實驗室發言人說，阮一駿已離職。

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