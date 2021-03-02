2女搭機飆種族辱罵、吐口水 美航迫降後被捕
美國航空(American Airlines)上月24日從達拉斯飛往洛杉磯的一個航班被迫轉降鳳凰城，機上兩名女乘客因涉嫌種族辱罵，並毆打一名要求他們停止的男乘客而被捕。
這兩名女乘客來自紐約布朗士區，是30歲凱莉‧皮卡多(Kelly Pichardo)和29歲莉薩‧羅德里格斯(Leeza Rodriguez)，她們使用令人不安且無法接受的語言。
一名男乘客要求兩位女士停止，皮卡多對他吐口水，這位男士拿手機開始錄影，羅德里格斯則打他的手試圖阻止。
飛機隨後轉往亞利桑納州鳳凰城，美國航空透過聲明說，這兩名婦女對其他乘客和機組人員言語和肢體污辱，警方予以逮捕。
調查結果公布前，兩名婦女被禁止搭乘該航空公司航班。
美航補充，將繼續調查，並直接與受影響的乘客聯繫以確保安好。
鳳凰城警員佛全(Mercedes Fortune)透過聲明引述目擊者所看到的經過。兩名婦女均被控擾亂行為， 吐口水的皮卡多則多了一項毆打指控。
美航這起事件是最近旅客被控種族爭端的事件之一。
去年10月，從牙買加飛往紐約的捷藍航空(JetBlue)航班上有名頭戴漢堡王(Burger King)頭冠的中年白人反覆使用n字髒話，大喊「這架飛機上所有人都是n …」，被拍攝下來。
當飛機在機場跑道上時，這位乘客已脫下口罩並開始長篇大論，在空姐面前大喊：「我是西非的一部分，我隨時可以說n …。」後來他被戴上手銬帶走。
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