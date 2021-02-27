金牌教練自殺疑雲：美奧運體操隊性侵案 審判畏罪？

美國金牌體操隊教練約翰．蓋德特（John Geddert）在2月25日，遭檢方指控曾對未成年選手施暴、性侵、涉及人口販運。然而就在起訴的同一天，蓋德特卻被發現陳屍在一處公路休息站內，研判是自殺身亡。(Getty Images)

「被指控性侵 的金牌教練，害怕審判而自殺？」美國奧運 女子體操隊在2018年爆出隊醫納瑟（Larry Nassar）的性侵案，遭到156名受害女性指控性侵未成年的體操選手，事件震驚全球體壇。除了納瑟後來被判刑175年之外，同為奧運女子體操教練的杰德特（John Geddert）也在今年2月25日，遭檢方指控曾對未成年選手施暴、性侵、涉及人口販運。然而就在起訴的同一天，杰德特卻被發現陳屍在一處公路休息站內，研判是自殺身亡。

63歲的杰德特有「金牌教練」的稱號，過去曾帶領美國女子體操隊於2012年奧運拿下金牌。然而這次他所被指控的罪名，是涉嫌從2008年到2016年間，持續對多名未成年體操選手進行暴力、威脅和性侵行為──包括2項針對13至16歲未成年人的性侵罪、20項「強迫、欺騙、威嚇年輕運動員替他謀取經濟利益」的人口販運罪、以及在納瑟案調查期間對調查人員撒謊瞞報等共24項罪名──至於詳細受害人數，仍在調查中。

然而杰德特在遭起訴後幾個小時，就被發現「自殺身亡」。杰德特原定於2月25日下午提審，然而他卻沒有現身，隨後在下午3點24分，密西根州96號州際公路附近的一個公路休息區，有人通報發現屍體，警方確認死者身分，發現就是杰德特。

(美聯社)

杰德特之所以會遭到調查，原因是他與2018年才被判刑的「金牌狼醫」納瑟交情匪淺。並且，這次針對杰德特的指控，也是因為檢方在追查納瑟的大量性侵選手案情期間，隨著一波波的受害人爆料、而不斷延伸出來的「案外案」。

納瑟曾是美國運動醫學界的「傳奇」名醫。過去曾經以隊醫身分參加從1996到2012年共4屆奧運，培育訓練出的知名體操女將包括瑞秋．丹赫蘭德（Rachael Denhollander）、「超級五姝」（Fierce Five）的亞麗珊德拉．拉絲曼（Aly Raisman）、麥琪拉．瑪隆妮（McKayla Maroney）...等傑出選手不計其數。

精湛的醫術讓納瑟博得體壇信任，卻萬萬沒想到納瑟利用其職務之便，長達30年來在體操圈內尋找性侵獵物，甚至有「隔著帷幕在家長對面猥褻選手」等令人髮指的犯行，或是以威脅選手運動生涯的恐嚇，壓制所有對自己的醜聞風聲。

精湛的醫術讓納薩博得體壇信任，卻萬萬沒想到納薩利用其職務之便，長達30年來在體操圈內尋找性侵獵物，甚至有「隔著帷幕在家長對面猥褻選手」等令人髮指的犯行。(路透)

然而杰德特與納瑟兩人不只是在美國奧運體操隊的同事，納瑟也會定期在杰德特經營的「Twistars體育館」替選手進行治療。2018年的納瑟案宣判聽證會上也指出，其中3起納瑟的性侵案，就是發生在杰德特的體育館內。杰德特更被受害女性直接點名，他身為教練，明明知情隊醫的惡行、也曾聽過其他隨隊人員的勸告，但卻刻意忽略這些控訴，依然縱容納瑟在自己的體育館內打著「治療診斷」之名，行性侵虐待選手之實。

也有選手指出，杰德特除了毆打虐待選手們之外，也會在選手受傷後，依然逼迫她們繼續出賽。有部分受害者經歷過這些狀況後，開始出現包括厭食症、自殘、甚至自殺未遂...等等狀況。

「你還記得某一次你對我發飆的時候做了什麼嗎？我甚至不知道你生氣的原因，但你直接把我狠狠摔到器材上、痛揍我的臉還有肚子，造成的傷害甚至毀了我的運動生涯。」2018年，在納瑟聽證會期間，另一位前運動員瑪凱拉．圖魯斯（Makayla Thrush）也直接對著杰德特表示：

「你告訴我不如去自殺，不只一次，而是很多次。而且很不幸的，原本我的運動員生涯，在被你毀了之後，我還真的嘗試過自殺。」

圖為受害者瑞秋．丹赫蘭德（Rachael Denhollander）。(美聯社)

2018年納瑟性侵案曝光後，美國體操國家隊便已暫停了杰德特的職務，體育館也轉由他的妻子經營，不久後體育館便更改名稱、轉賣給他人。

代表受害體操選手「超級五姝」的律師約翰．曼利（John Manly）對於杰德特的自殺案表示，他已經和幾名受害女性選手聯繫，她們原本認為杰德特被起訴後，終於可以接受正式的司法審判、讓案情水落石出。然而他卻刻意在開審前自殺，讓整起案件無法得到進一步調查，「令人感到非常絕望與憤怒。」另一位前體操女將、也是倖存者的莎拉．克萊恩（Sarah Klein）也表示：

「約翰．杰德特藉著自殺，逃避了應有的司法調查，這對性侵倖存者造成的創傷來說是言語已經無法表達的痛苦。」

(美聯社)

整個體操界之所以能夠縱容性侵、包庇加害人長達數十年，也和體操界的結構風氣有關。由於體操選手都在從年紀很小就必須開始培訓，在家長無法隨時參與培訓過程的狀況下，他們必須要非常依賴教練、隨行人員等成年人，也讓其中存在很多可能的漏洞。

拉絲曼（Aly Raisman）也在得知杰德特死訊後，於推特上表示：「因為當時我們都還未成年，每次國家隊必須要出去比賽的時候，沒有家長陪同，代替家長身分的監護人應該要是一些可靠的大人，但當時這些女孩身邊的『可靠大人』是誰呢？就是隊醫賴瑞拉薩、跟教練杰德特。」

「...對於一個總是不斷對外強調說『我們很關心未成年選手的身心安全』的運動隊伍來說，這簡直是最大的失敗。」

雖然後續調查才剛展開，杰德特之死就已讓整個案情更顯晦暗。密西根州總檢察長達娜．內塞爾（Dana Nessel）週四也出言批評，納瑟曾任教的密西根州立大學至今仍不願提交相關資料配合檢調。因此納瑟與杰德特狼爪下的受害者到底有多少人？除了體操隊、體育館以外、校園內有沒有更多受害者？性侵案的具體罪行如何？也都成為更難解的一環。