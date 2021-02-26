2隻心愛法國鬥牛犬被擄 女神卡卡懸賞50萬元

知名歌手女神卡卡(圖)的遛狗者在洛杉磯遭兩名槍手伏擊，傷勢嚴重但沒有生命危險，三隻法國鬥牛犬的其中兩隻被歹徒搶走。(美聯社)

知名歌手女神卡卡 (Lady Gaga)的遛狗者菲舍爾(Ryan Fischer)24日晚在洛杉磯 照顧女神卡卡的三隻法國鬥牛犬時，遭兩名槍手伏擊；菲舍爾身中四槍，傷勢嚴重但沒有生命危險，三隻法國鬥牛犬的其中兩隻被歹徒搶走。女神卡卡為找回愛犬已懸賞50萬元，並強調「什麼問題也不會問」。

菲舍爾24日晚上9時40分在他位於洛杉磯Sierra Bonita大道上的自家屋外，遛女神卡卡的三隻法國鬥牛犬Koji、Gustavo和Miss Asia時，被槍手以半自動手槍射中胸部四槍。槍手偷走了其中兩隻狗Koji和Gustavo，目擊者看到歹徒開白色BMW逃離現場。至於第三隻狗Miss Asia在槍擊案發生時逃跑，後來已被找回。

圖為案發現場附近的一隻法國鬥牛犬。(美聯社)

警方據報趕到現場時，菲舍爾仍有意識，但幾乎沒有呼吸。傷勢嚴重的菲舍爾送醫後，目前恢復情況良好。菲舍爾是女神卡卡相當信賴的遛狗人。這場攻擊發生時，女神卡卡人在羅馬拍片。

女神卡卡的發言人表示，女神卡卡懸賞50萬元給任何提供線索找回她兩隻愛犬的人，而且「不會詢問任何問題」。

女神卡卡對她三隻法國鬥牛犬的愛，眾人皆知。她常在社群媒體 分享愛狗照片，與愛犬數度一同登上Harper's Bazaar和V等雜誌封面，愛犬並受邀參與Coach和Shiseido等品牌廣告拍攝活動；其中一隻法鬥Miss Asia還有自己專屬的Instagram帳號，至少有22萬名追隨者。

女神卡卡曾在受訪時談到Miss Asia表示，「牠是我生活諸事的靈感來源，牠確實向我展現了活在當下的重要性」。

法國鬥牛犬在美國很受歡迎且價格昂貴，每隻售價高達1萬元。目前無法確定槍手搶走時，是否知道牠們是女神卡卡的愛犬。