被疑為中國刺探機密 工程師被關3年後指控FBI不當監控
美聯社報導，法院紀錄顯示，司法部獨立監察機構已針對一名波音公司(Boeing)前工程師的陳情案調查；這名工程師指控聯邦調查局(FBI)以懷疑他為中國從事情報工作為由，展開不公平的調查；報導指出，政府在打擊恐怖主義、外國間諜的某些行動中，祭出秘密監控手段，這起案件是最新實例。
司法部督察長(inspector general)正在調查中的這起案件，讓聯邦調查局獲法院授權的國安調查手段，再次受到外界檢視。聯調局在涉及前總統川普2016年競選的通俄案調查中出現錯誤，先前已引起督察長辦公室注意，不管是支持國安或支持隱私保護的國會議員，均對政府動用監控權力表示高度關切。
「外國情報監察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)架構下，調查機關對於監控手段的使用是否正確，成為司法部長提名人加蘭德(Merrick Garland)22日參院任命聽證會上的重點話題；面對多位共和黨籍參議員連番發問，加蘭德強調，監控權力必須審慎且準確運用才是。
美聯社報導，聯邦調查局在2014年向外國情報監視法院(Foreign Intelligence Surveillance Court)申請搜索令獲准後，調查人員搜查了前波音工程師葛登蘭柏(Keith Gartenlaub)的電腦，釐清他是否將軍用C-17運輸機的設計資料洩露給中國。
葛登蘭柏對於聯邦調查局的間諜指控嚴正否認，從來不曾遭到間諜罪名起訴，但聯邦檢察官曾以電腦當中存有兒童情色圖檔為由，起訴葛登蘭柏。葛登蘭柏被加州聯邦法院裁定罪名成立，判處監禁三年多。
現已服刑結束的葛登蘭柏堅稱清白，強調情色圖檔不是他的，不曾開啟這些檔案，住在海灘度假屋期間有很多人曾使用過他的電腦。他向法院強調，由於毫無證據能證明他為中國擔任間諜，聯調局根本無權搜查電腦。
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