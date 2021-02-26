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被疑為中國刺探機密 工程師被關3年後指控FBI不當監控

記者顏伶如／綜合報導
司法部獨立監察機構針對波音公司前任工程師葛登蘭柏的陳情案展開調查。葛登蘭柏指控聯邦調查局以懷疑他為中國從事情報工作為由，展開不公平的調查。(美聯社)
司法部獨立監察機構針對波音公司前任工程師葛登蘭柏的陳情案展開調查。葛登蘭柏指控聯邦調查局以懷疑他為中國從事情報工作為由，展開不公平的調查。(美聯社)

美聯社報導，法院紀錄顯示，司法部獨立監察機構已針對一名波音公司(Boeing)前工程師的陳情案調查；這名工程師指控聯邦調查局(FBI)以懷疑他為中國從事情報工作為由，展開不公平的調查；報導指出，政府在打擊恐怖主義、外國間諜的某些行動中，祭出秘密監控手段，這起案件是最新實例。

司法部督察長(inspector general)正在調查中的這起案件，讓聯邦調查局獲法院授權的國安調查手段，再次受到外界檢視。聯調局在涉及前總統川普2016年競選的通俄案調查中出現錯誤，先前已引起督察長辦公室注意，不管是支持國安或支持隱私保護的國會議員，均對政府動用監控權力表示高度關切。

「外國情報監察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)架構下，調查機關對於監控手段的使用是否正確，成為司法部長提名人加蘭德(Merrick Garland)22日參院任命聽證會上的重點話題；面對多位共和黨籍參議員連番發問，加蘭德強調，監控權力必須審慎且準確運用才是。

美聯社報導，聯邦調查局在2014年向外國情報監視法院(Foreign Intelligence Surveillance Court)申請搜索令獲准後，調查人員搜查了前波音工程師葛登蘭柏(Keith Gartenlaub)的電腦，釐清他是否將軍用C-17運輸機的設計資料洩露給中國。

葛登蘭柏對於聯邦調查局的間諜指控嚴正否認，從來不曾遭到間諜罪名起訴，但聯邦檢察官曾以電腦當中存有兒童情色圖檔為由，起訴葛登蘭柏。葛登蘭柏被加州聯邦法院裁定罪名成立，判處監禁三年多。

現已服刑結束的葛登蘭柏堅稱清白，強調情色圖檔不是他的，不曾開啟這些檔案，住在海灘度假屋期間有很多人曾使用過他的電腦。他向法院強調，由於毫無證據能證明他為中國擔任間諜，聯調局根本無權搜查電腦。

間諜 司法部 中國

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