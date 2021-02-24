國會暴動聽證會 安全部門互推責任

圖為聽證現場，螢幕顯示華府大都會警察局代理局長康提線上作證。(美聯社)

負國會安全責任的前官員23日在參院 首場公開的國會暴動聽證會上表示，欠缺正確情報是國會警察 擋不住川普支持者衝撞、威脅兩院議員安全的主要原因。

元月6日這場驚動全球的國會暴亂，造成五人死亡。這些官員，包括當時的國會警察局長桑德(Steven Sund)，不是責怪各聯邦單位，就是互相責怪沒能夠達成「守衛國會安全」的任務。

事後辭職的桑德和其他官員說，他們預判，這場示威頂多像挺川普群眾的聚會，不至於發生暴力事件。有聯邦調查局(FBI)探員根據網路「呼群保義」抗議群眾的貼文，警告暴徒有意發動「戰爭」，撰寫了一篇報告，但桑德等人都說沒看到這篇報告。

前國會警察局長桑德在參院首場公開的國會暴動聽證會上表示，數千名有計畫、有協調的武裝暴力分子，執意不惜任何代價要衝撞國會，擾亂國會議程，這絕不是單一執法單位所能抵擋的。(美聯社)

桑德和另一位眾院 安全官，針對當天的「防衛」決策，以及是否要求國民兵前來助陣等過程，各執一詞。

他說，抗議群眾衝進國會園區的氣勢，是他從事警察30年來所僅見，他敢保證，暴亂絕非國會警察所能單獨預先擬定計畫所能抵擋或彌平，而是「全盤皆錯」，每一單位都失職的結果。

桑德強調，數千名有計畫、有協調的武裝暴力分子，執意不惜任何代價要衝撞國會，擾亂國會議程，這絕不是單一執法單位，沒有大量的軍事或其他執法支援，所能抵擋的。

時任參院警衛長史騰格(Michael Stenger)、前眾院警衛長歐文(Paul Irving)以及華府警察局代理警長康提(Robert Contee)等，出席了這場參院兩個委員會的聯席聽證會。歐文和史登格是桑德的上司，三人都暴亂「失職」，被迫辭職。

桑德說，前述FBI事先警告的情報，有送給替國會警察分析情報的警官，但該警官未將報告上呈。對此，參院國土安全委員會主席彼得斯(Gary Peters)認為不可思議，這麼重要的情報到不了主管之手，「顯然問題很大。」

桑德說，元月6日之前，他和兩位上司談過是否請求國民兵增援，歐文以「有礙觀瞻」為由不置可否；歐文否認，說為了安全，他才不會考慮觀瞻呢，問題是根本沒有情報提示，需大動干戈嚴陣以待。