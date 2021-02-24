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墨西哥毒梟「矮子」之妻涉跨國運毒 抵美被捕、過堂還押

編譯林育正、編譯林梅婕╱綜合23日電
墨西哥惡名昭彰大毒梟「矮子」古茲曼的妻子艾瑪‧艾斯普洛，因被控跨國走私毒品，22日在維吉尼亞州杜勒斯國際機場被捕。(美聯社)
墨西哥惡名昭彰大毒梟「矮子」古茲曼的妻子艾瑪‧艾斯普洛，因被控跨國走私毒品，22日在維吉尼亞州杜勒斯國際機場被捕。(美聯社)

墨西哥惡名昭彰大毒梟「矮子」(El Chapo)古茲曼(Joaquín Guzmán Loera)的妻子艾瑪‧艾斯普洛(Emma Coronel Aispuro)，22日因跨國走私毒品，在維吉尼亞州杜勒斯國際機場遭聯邦逮捕；23日透過視訊會議出庭應訊後，華府地方法官裁定還押候傳。

31歲的艾斯普洛擁有美墨雙重國籍，她面臨密謀非法販運超過五公斤以上古柯鹼、500公克以上冰毒、一公斤以上海洛因與一公噸頓大麻的刑事訴訟。

根據承辦此案的聯邦助理檢察官納多茲(Anthony Nardozzi)指控艾斯普洛，稱她與錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)密切合作，並密謀將大量毒品運送至美國

此外，聯邦調查局(FBI)認為她在古茲曼在墨西哥入獄前和服刑期間，為他傳遞指令給手下與四個兒子。

司法部也控告她2015年協助丈夫在墨西哥越獄，並且在古茲曼2017年1月引渡至美國前，策畫並參與第二次越獄計畫。

古茲曼身為墨西哥最具權勢的毒梟，他曾透過監牢淋浴間脫逃，下方更有裝設照明設備與機車通道的地道。檢察官表示越獄非常計畫精心設計，而妻子更扮演關鍵角色。

法院文件寫道艾斯普洛與兒子和一名現與美國政府配合的目擊證人合作，協力建造幫助古茲曼逃出墨國亞提普拉諾(Altiplano)監獄的地道，並協助防止他被引渡至美國。

2016年古茲曼第三次被捕後被移送至紐約州監禁；警方對他戒備森嚴，每周用車隊將他從聯邦拘留中心送往位在布碌崙(布魯克林)的法院時，甚至得封鎖布碌崙大橋，空中更有直升機戒護。

當他受審期間，僅被允許與法律團隊與姊妹聯繫，她的雙胞胎女兒偶爾能探監，但禁止與艾斯普洛會面。

2019年古茲曼被判處無期徒刑；他率領西納羅亞集團(Sinaloa Cartel)25年間，走私超大量的古柯鹼等毒品進入美國。此外要是販毒行動受阻，他更會派出打手部隊綁架、凌虐或殺害任何阻撓毒品交易的人。

美國 墨西哥 毒品

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