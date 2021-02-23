「西班牙佬滾出美國」 邁阿密挺川女醫 被控仇恨罪

邁阿密上個月驚傳麻醉師珍妮佛．萊特(圖)在超市不聽西語裔男子要求保持社交安全距離勸告，口出惡言，拳腳相向及破壞受害男子的車輛，被警方逮補後，被控以仇恨犯罪。(邁阿密-戴德郡懲教局照片)

邁阿密上個月驚傳一名女麻醉師因在超市內被一名西語裔男子要求保持社交安全距離，不僅向對方口出惡言還拳腳相向，還破壞受害男子的車輛，終於在19日被警方逮補，並被控以仇恨犯罪。

據「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)報導，事件發生在邁阿密東第二大道上的大眾超市(Publix)；而被控罪的麻醉師是目前服務於西奈山醫學中心(Mount Sinai Medical Center)、今年58歲的珍妮佛‧萊特(Jennifer Susan Wright)，她是一名川普 支持者。

當地警方指出，萊特在排隊結帳時被該男子要求保持六呎的社交安全距離；男子起初使用西班牙語，但萊特置之不理，男子隨後以英語再次告知，萊特情緒立刻轉為憤怒，且開始破口辱罵。

報導指出，該男子一開始也未把萊特的敵意放在心上，結完帳後逕自朝自己在停車場的車輛走去，直到他將採購的貨物放進車內時，萊特走上前與他發生口角；警方聲稱，當時該男子要求萊特離他遠離一點，萊特卻徹底被激怒。

據稱，萊特使用「西班牙佬」(spic)等歧視性字眼辱罵男子，甚至揚言「我們早該把你們趕出去了」，還一度說道：「這裡絕不會變成拜登的美國 ，這裡是我的美國。」

警方表示，萊特接著又說出「我們早該把一切都燒毀」的話，之後她又用車鑰匙一邊刮男子的車，一邊喊著要他滾回自己的國家；受害男子在忍無可忍之下報警，未料萊特卻出拳攻擊他，他的手機 接著掉到地上；在他欲撿起手機時，萊特飛腿踢向男子，還企圖踩碎他的手機。

萊特的個人臉書雖已刪除，但她曾上傳過數張支持川普的迷因圖，也有她帶著川普競選標語「讓美國再次偉大」(MAGA)棒球帽的照片，一旁還寫下「當白人可以很好」。

警方表示，萊特被控以毀壞財物罪、侵害及偏見性毆打等罪名，其中「偏見性毆打」屬於仇恨犯罪，可能還會加重刑責。