風暴過後 多個災區又遭缺水打擊

德州一名女子在家中煮水飲用。(美聯社)

受冬季風暴 影響的南部城市除了停電數日之外，還面臨低溫 導致水管爆裂而無飲用水的另一波危機，孟菲斯(Memphis)國際機場日前甚至因此一度關閉，而醫院則難以維持衛生條件；德州 阿納瓦克市(Anahuac)的偏遠醫院沒水沒電，難以醫治病患。

德州約700萬戶，相當於全美第二大州的四分之一人口，被迫接水煮沸後再飲用，因為低水壓可能導致細菌滋生；德州阿比林市(Abilene)一家醫療機構則因水壓太低迫使正常治療中斷，一名男性病患不治。

無獨有偶，經營休士頓東方約50哩處的阿納瓦克醫院、診所及養生館的錢伯斯健康(Chambers Health)機構執行長基佛(William Kiefer)表示，各機構出動備用發電機和275加侖的蓄水塔，並利用養生館的游泳池儲備三倍的水量。

基佛說，15日有一名臨盆的婦人獨自踏著冰雪前來求助，急診室醫護人員協助接生了小嬰兒，母嬰均安。

在曼菲斯(Memphis)所屬的田納西州最大郡，當地約 26萬戶家庭及商業住宅使用者，被告知飲用水必須煮沸，因為低溫導致水管破裂可能讓細菌趁隙而入，水壓站也無法運轉；無法依規定辦理的餐廳必須暫停營業，孟菲斯國際機場也因此關閉19日排定的所有進出航班。

在密西西比州的傑克森市(Jackson)，該市市長盧默貝(Chokwe Antar Lumumba)表示，約16萬1000戶市民沒有自來水可用，工作人員抽水裝到住戶的水塔內，卻缺乏消毒的化學物質，加上道路結冰，許多供應商無法配送桶裝水。

盧默貝說，傑克森市的主要水管已有百餘年歷史，當初建造時沒料到必須因應零下低溫，但近來多場暴風雪在南部各州刷新降雪紀錄。

盧默貝說：「我們因應極端情況，需要讓更多水進入配送系統。」

傑克森市供水讓居民飲用和沖馬桶，但必須自行取水，這對老年人和住家附近道路結冰的居民而言非常危險。

住在小丘上的麗莎‧湯瑪斯(Lisa Thomas)說，她的車道結冰，丈夫裝有心律調節器，而目前的心臟病藥只能撐到21日，無法前往藥局的她感嘆：「這裡的人真的迫切需要幫助。」

另一名居民戴維斯(Paul Lee Davis)在市府設置的取水站排隊，但輪到他時已經沒水，他枯等了三個半小時仍無水可取。

他說：「我們需要水，商店的水都售罄，我不知道我們還能有什麼選擇。」

食物銀行等慈善團體21日在休士頓等地區提供大批食物和飲水分送給民眾。(美聯社)

這場冰雪風暴導致明尼蘇達州到德州大規模停電，連日缺乏暖氣和電力之後，缺水成為當地居民面對的最新慘境；包括食物銀行(Food Bank)等慈善團體21日在休士頓等地區提供大批食物和飲水分送給民眾。