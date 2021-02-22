我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

災民驚見萬元電費帳單 德州州長轟電力公司亂漲價

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導

破紀錄的冬季風暴侵襲，讓德州供電電網癱瘓後，哈爾頓市(Haltom City)居民迪雷歐(Jose Del Rio)發現，手邊空著待售的兩臥房屋過去兩周電價竟悄悄上漲。他說，以前電費約每月125元至150元，但最近發現戶頭出現的2月電費已經繳付了630元，尚有2600元餘額未繳，休士頓市長和德州州長更出面譴責能源業者胡亂漲價的行為。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)向德州議員呼籲，協助要求能源業者應配合冬季做出調整，而休士頓市長透納(Sylvester Turner)則稱，斷電的現象應該是屬於「可預期且可預防的」。

艾伯特也保證，日後將會與兩黨議員合作協助解決能源短缺的問題：「我們有責任保護德州的居民，在這段寒冬又斷電的日子裡，不能被能源業者胡亂漲價。」

迪雷歐強調，空屋子沒人住，所有電燈都關掉，但空調則設定在華氏60度，以免水管凍裂。向電力公司網迪(Griddy)反應的結果，迪雷歐得到回應是，建議更換電力公司。

網迪電價隨市場需求採浮動計費，市場需求爆增時，消費者荷包就要失血。極端氣候出現時，電力使用增加，身為電力量販供應商的網迪，原本這個季節每百萬瓦小時(megawatt-hour)電費平均為50元，現在卻飆升至每百萬瓦小時9000元。

就在消費者面臨天價帳單之際，網迪過去幾天則呼籲用戶，不妨考慮暫時改用別家電力公司服務。

住在達拉斯西郊柳園市(Willow Park)的居民皮爾斯(Royce Pierce)，住家是三臥獨棟屋。皮爾斯對國家廣播公司(NBC)表示，過去幾天眼睜睜看著電力一路上升，已經接近上萬元大關。他說，覺得自己算是幸運的，至少這幾天以來都有電可用。

皮爾斯家便是網迪浮動計價的客戶，過去幾天在其他消費者面臨大停電的同時，皮爾斯家供電正常，代價則是必須相對付出高額電費。皮爾斯的妻子丹妮爾(Danielle)說，原本在網迪帳戶設定了借記卡(debit card)可以自動繳交電費，但這幾天發現簽帳卡被網迪刷爆了，嚇得她連忙取消自動付款的設定。

皮爾斯夫妻說，這幾天動用了幾個戶頭、使用多張信用卡，在暴風雪期間購買日常生活所須。皮爾斯說，希望能夠獲得紓困。

德州約九成電力都是透過德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)供應，但供電系統顯然無力承受過去兩周的酷寒天候考驗。使用電力並非透過德州電力可靠委員會系統供應的消費者，同樣叫苦連天。

電力公司為可靠能源(Reliant Energy)的曼斯菲德(Mansfield)居民薇諾妮卡‧賈西亞(Veronica Garcia)受訪時表示，這個月的電費帳單是平常價格的翻倍。

德州 帳單 休士頓

上一則

川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正

下一則

風暴過後 多個災區又遭缺水打擊

延伸閱讀

州長震驚天價電費 承諾改善

州長震驚天價電費 承諾改善
德州天候保險理賠 恐逾190億元

德州天候保險理賠 恐逾190億元
寒流斷電 州長：ERCOT須負全責

寒流斷電 州長：ERCOT須負全責
德州120萬戶復電 全面供電未知

德州120萬戶復電 全面供電未知

熱門新聞

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
聯航波音328號航班從丹佛飛往檀香山777-200客機，才起飛不久，右引擎故障起火。(取自thedrive.com網站)

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

2021-02-20 19:05
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02
花旗集團去年8月匯款出錯，但紐約法院裁決收款人不付返還多匯的5億美元。(路透)

花旗的錯不是你的錯！ 法官：多匯的5億元 收款人免還

2021-02-16 19:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手