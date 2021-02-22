災民驚見萬元電費帳單 德州州長轟電力公司亂漲價

破紀錄的冬季風暴侵襲，讓德州 供電電網癱瘓後，哈爾頓市(Haltom City)居民迪雷歐(Jose Del Rio)發現，手邊空著待售的兩臥房屋過去兩周電價竟悄悄上漲。他說，以前電費約每月125元至150元，但最近發現戶頭出現的2月電費已經繳付了630元，尚有2600元餘額未繳，休士頓 市長和德州州長更出面譴責能源業者胡亂漲價的行為。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)向德州議員呼籲，協助要求能源業者應配合冬季做出調整，而休士頓市長透納(Sylvester Turner)則稱，斷電的現象應該是屬於「可預期且可預防的」。

艾伯特也保證，日後將會與兩黨議員合作協助解決能源短缺的問題：「我們有責任保護德州的居民，在這段寒冬又斷電的日子裡，不能被能源業者胡亂漲價。」

迪雷歐強調，空屋子沒人住，所有電燈都關掉，但空調則設定在華氏60度，以免水管凍裂。向電力公司網迪(Griddy)反應的結果，迪雷歐得到回應是，建議更換電力公司。

網迪電價隨市場需求採浮動計費，市場需求爆增時，消費者荷包就要失血。極端氣候出現時，電力使用增加，身為電力量販供應商的網迪，原本這個季節每百萬瓦小時(megawatt-hour)電費平均為50元，現在卻飆升至每百萬瓦小時9000元。

就在消費者面臨天價帳單 之際，網迪過去幾天則呼籲用戶，不妨考慮暫時改用別家電力公司服務。

住在達拉斯西郊柳園市(Willow Park)的居民皮爾斯(Royce Pierce)，住家是三臥獨棟屋。皮爾斯對國家廣播公司(NBC)表示，過去幾天眼睜睜看著電力一路上升，已經接近上萬元大關。他說，覺得自己算是幸運的，至少這幾天以來都有電可用。

皮爾斯家便是網迪浮動計價的客戶，過去幾天在其他消費者面臨大停電的同時，皮爾斯家供電正常，代價則是必須相對付出高額電費。皮爾斯的妻子丹妮爾(Danielle)說，原本在網迪帳戶設定了借記卡(debit card)可以自動繳交電費，但這幾天發現簽帳卡被網迪刷爆了，嚇得她連忙取消自動付款的設定。

皮爾斯夫妻說，這幾天動用了幾個戶頭、使用多張信用卡，在暴風雪期間購買日常生活所須。皮爾斯說，希望能夠獲得紓困。

德州約九成電力都是透過德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT)供應，但供電系統顯然無力承受過去兩周的酷寒天候考驗。使用電力並非透過德州電力可靠委員會系統供應的消費者，同樣叫苦連天。

電力公司為可靠能源(Reliant Energy)的曼斯菲德(Mansfield)居民薇諾妮卡‧賈西亞(Veronica Garcia)受訪時表示，這個月的電費帳單是平常價格的翻倍。