幫助暴民？6國會警察停職、29人被查 警察工會批「獵巫」

上月發生的國會暴亂餘波未平，聯邦執法機構持續調查，國會警方發言人18日宣布，又有六名國會警察 被停職留薪(suspended with pay)，另29名警員正在接受調查；而國會警察工會稱此調查為「獵巫」(witch hunt)，批評執法部門讓國會警員承擔「高層管理失職」的責任。

國會警方發言人斯頓里斯(John Stolnis)說，執法部門從上月開始積極審閱所有監控錄像，調查涉嫌國會暴亂的民眾及執法人員，「所有行為不當的警員都會受到處分」，近日新增六名警員被停職留薪，另有29人在接受調查。

1月已有兩名國會警員因涉嫌參與暴亂被停職留薪，民主黨俄亥俄州國會眾議員萊恩(Tim Ryan)指出，其中一人曾與攻占國會的暴民自拍，另一人則是戴著「MAGA」的帽子，在國會附近引導參與暴亂的民眾，還有至少十名警員接受調查。

根據聯邦調查局(FBI)的資料，兩名因參與國會暴亂被逮捕的民眾近日坦言，曾有一名警員與他們握手，並稱「現在這(棟大樓)是你們的了。」

在1月國會暴亂中殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)掀起執法部門的內部動盪，也因此加速各部門的內部調查；國會警察局代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)本月稍早表示，會徹查所有涉嫌暴亂或違紀的警員，絕不讓類似事件再發生。

國會警察工會則批評當局試圖用「對國會警員的調查來轉移公眾對高層管理失職的注意力」，由於高層管理不當，暴亂當天國會警察以及華府 警員沒有充分準備或準備，信息也不全面，冒著生命危險抵抗暴民，他們稱此調查為「獵巫」，質疑執法部門為何不調查、停職高層官員？反而讓警員承擔高層管理失職的責任。

截至目前，還有至少五個地區的七名執法人員被曝行為不當，因違反部門規章在接受內部審查，包括紐約、費城、西雅圖、維吉尼亞州 、德州的執法人員；聯邦官員表示，隨著調查進行以及社交媒體曝光，未來被停職、懲處的人員將越來越多。

華府警察局長康提(Robert Contee)近日也表示，國會暴亂將讓華府納稅人損失880萬元，他也計畫徹查華府警員的背景信息，「若發現內部有極端份子，將立即清除。」