衝撞國會 極右團體「守誓者」9人遭起訴
聯邦檢察官19日起訴 九名「守誓者」(Oath Keepers)民兵組織成員，其中七人身著戰鬥服，在元月6日群眾衝撞國會時，一邊施展「手觸背」巷戰進攻敵人的「戰術」，一邊用MeWe、Zello等手機軟體協調「戰友」闖進國會大廳。
這九人中，六人最近被捕，檢方起訴他們的罪名包括陰謀、阻礙官方程序、非法闖入禁區。最近被捕的是俄亥俄州民帕克( 60歲)和班尼‧帕克(70歲)、佛羅里達州民凱莉‧墨格斯(52歲)、康尼‧墨格斯(59歲)和楊格(54歲)，以及北卡州民勞拉‧史蒂爾(52歲)。
元月已被起訴的卡德威爾、瓦特金斯和克若爾三人，也在19日宣布的起訴名單中。
檢方說，「守誓者」民兵組織由曾在軍中、司法界和消防等第一線單位服務過的人組成，成員認為美國聯邦政府已被一派人陰謀篡奪，目的是「剝奪美國公民的權力」，以為自己才是捍衛美國憲法不受國內外敵人侵害的愛國者，因此以軍隊和司法部門人員宣誓效忠美國，「守誓者」作為為組織名稱。
起訴書列出肇事者元月4日在組織網站發出的「徵召令：組織成員元月5、6兩日奔赴華府保護活動、演講人和出席人。起義的時候到了！」動員令並說明，預備好，萬一川普總統徵召我們加入現役民兵，在華府幫助他，我們要有充分「快速反應部隊」裝備，隨時待命。
該動員令也指出，就如往常，進行作戰行動時，「我們會有便衣人員，不著明顯的組織服裝，每一個你看得到的『守誓者』成員，至少會有兩名你看不出來的便衣人員伴隨。」
這九人擅長「後者觸前者背部前進攻占」戰術，專家一眼看出是受過軍事訓練的老手，因此成為檢方追緝的首要目標。
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