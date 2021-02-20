兒遭槍殺聯邦法官爆料：大法官薩多馬友 曾遭槍手鎖定

最高法院大法官薩多馬友。(美聯社)

新澤西州 聯邦地區法院法官艾瑟‧沙拉斯(Esther Salas)位於新澤西州的住家去年7月遭歹徒持槍闖入，槍手霍蘭德（Roy Den Hollander）行凶目標原為沙拉斯，但卻把沙拉斯的兒子打死，她的丈夫也重傷；沙拉斯接受21日將播出的哥倫比亞廣公司(CBS)專訪時說，槍手其實還鎖定了最高法院自由派大法官 薩多馬友(Sonia Sotomayor)。

凶案發生當天，身穿身聯邦快遞(FedEX)司機制服的兇嫌，上門原打算對沙拉斯開槍，但她的20歲兒子丹尼爾(Daniel)卻遭射殺，沙拉斯的律師丈夫身受重傷。

沙拉斯受訪時說，聯邦調查局(FBI)探員在霍蘭德使用的一個置物櫃裡，找到了有關薩多馬友的檔案資料。

霍蘭德為一名律師，曾有案件由沙拉斯審理；他在案發生後自殺身亡。

聯邦調查局發現，最高法院大法官薩多馬友(右一)歹徒企圖傷害的對象。圖為薩多馬友上月20日主持副總統賀錦麗的宣示就職。(美聯社)

痛失愛子的沙拉斯，後來大力推動立法，要求將所有法官的個人資料從網路上刪除。

沙拉斯說，從調查人員在霍蘭德置物櫃裡查獲的物品得知，霍蘭德鎖定目標不只她一人。她說，調查人員找到另一把葛洛克(Glock)手槍，還有更多彈藥，「但最讓人感到怵目驚心的是，他們還找到一個文件夾，裡面有大法官薩多馬友的詳細資料」。

她指出：「誰知道可能發生什麼事情呢？我們必須了解法官們的險境。」她說：「我們每天都只因為善盡職責，而讓我們面臨嚴重危險。」

沙拉斯表示，兒子遇害的數月後，照樣有法官面臨生命威脅；她舉例說，有人便寫道：「我們一定要殺光那些貪污的政客和法官，還有他們的家人。」

根據統計，聯邦法官面臨的各種威脅，過去五年間暴增400%，威脅手段包括仇恨電郵、電話騷擾、在法官住家門口抗議以及企圖謀殺。

負責為聯邦法院法官提供維安的司法部法警局(U.S. Marshals Service)已經提出增列2億5000萬元預算 ，以擴增1000名警力的要求；沙拉斯的提案中也包括增加數百萬元預算，改善法官住宅的安全系統。