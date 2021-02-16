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性騷擾風暴延燒 林肯計畫面臨解體

記者顏伶如╱綜合報導
反川派共和黨組織「林肯計畫」共同創辦人之一韋佛爾，遭21名年輕男性指控長年網路性騷擾。(美聯社)
反川派共和黨組織「林肯計畫」共同創辦人之一韋佛爾，遭21名年輕男性指控長年網路性騷擾。(美聯社)

反川派共和黨組織「林肯計畫」(Lincoln Project)共同創辦人之一韋佛爾(John Weaver)性騷擾風波持續擴大，另一名共同創辦人、共和黨選舉策士史密特(Steve Schmidt)上周突然宣布辭去董事會職務，多名前任員工則持續要求「林肯計畫」保持公開透明，公布與韋佛爾簽訂的保密協議。

61歲的韋佛爾長年擔任共和黨選舉顧問，在共和黨內人派深廣，受到尊重。但紐約時報不久前報導，共有21名年輕男性指控遭到韋佛爾長年網路性騷擾。

曾為已故共和黨重量級聯邦參議員馬侃(John McCain)擔任選舉操盤手的史密特，2020年11月大選過後才加入「林肯計畫」董事會，如今在爭議聲中請辭，但將保留行政人員身分。

史密特在聲明中表示，幼年時期曾遭受性攻擊，對於韋佛爾遭控以情色簡訊騷擾年輕男性的作為感到十分憤怒，「我知道那些曾經信賴、敬畏韋佛爾卻遭虐待的每個年輕人，日後的人生將會如何」。

知情人士透露，史密斯宣布閃辭前，已辭職的「林肯計畫」共同創辦人珍妮佛‧霍恩(Jennifer Horn)已透過律師要求保存所有檔案，以待日後訴訟之用。「林肯計畫」正面臨因此事件而解體的危機，許多志願捐款者開始要求退款。

反川立場鮮明而在去年當中迅速累積人氣的「林肯計畫」，因為這起性騷風波而形象受損。大選期間，「林肯計畫」推出一波波對川普冷嘲熱諷的宣傳影片，吸引許多左派觀眾喜愛。

然而，大選落幕之後，「林肯計畫」領導階層卻開始分裂。董事會成員史特洛(Ron Steslow)、馬德瑞(Mike Madrid)在12月已離開，前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫康威(George Conway)也已退出。

據媒體報導，遭到韋佛爾性騷擾的年輕男性當中，至少包括一名未成年青少年。消息人士爆料，「林肯計畫」高層幹部早在去年就得知韋佛爾的不當行為，卻一直沒有處置。

共和黨 性騷 紐約時報

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